Neymar revient sur l'expulsion de Kylian Mbappé : "Il est sous surveillance"

Neymar est revenu samedi soir sur l'expulsion de Kylian Mbappé pour une faute grossière en fin de match.

Quelques minutes après une énorme faute de James Lea Siliki sur Neymar, Kylian Mbappé a été exclu pour une faute violente sur le défenseur rennais Damien Da Silva.

La troisième expulsion de la carrière du jeune champion du monde - la seconde face au club breton.

2 - Sur les 3 cartons rouges reçus par Kylian Mbappé en club toutes compétitions confondues, 2 ont eu lieu face à Rennes. Tendu. #SRFCPSG pic.twitter.com/bYExZbWIjT — OptaJean (@OptaJean) 27 avril 2019

Interrogé sur ce fait de jeu, Neymar a évoqué la situation de son compère d'attaque avec bienveillance.

"Ce n'est pas le moment de parler. Bien sûr, il est encore très jeune, a beaucoup à apprendre et doit grandir. Il s'y habituera, il sera sous surveillance, toutes les fautes commises seront plus susceptibles de se terminer par un carton jaune ou rouge. Malheureusement, c'est comme ça" , a-t-il estimé, faisant référence à la dimension prise par Kylian Mbappé, dont les faux pas sont épiés.

"Ce soir, je pense que l'arbitre ne s'est pas très bien comporté, notamment sur ma faute, je ne pense pas avoir mérité un carton jaune et je devais le garder pendant le reste du match... Nous devons donc analyser ces situations, et pas seulement les joueurs. Un joueur ne devrait pas être puni pour avoir dit ce qu'il pense, nous pouvons aussi nous exprimer, nous pouvons parler parce qu'on joue notre tête, nous sommes ceux qui jouent pour ces couleurs, qui se battent le maillot".

Neymar avait aussi exhorté ses coéquipiers plus jeunes à écouter les membres expérimentés de l'effectif du alors que la superstar exprimait son mécontentement après la soirée vécue lors de la finale de la Coupe de France .



"On doit être plus hommes sur le terrain, nous devons être plus unis" , a déclaré Neymar aux journalistes en zone mixte.

"Les jeunes, ils sont un peu perdus, ils n'écoutent pas. Les anciens donnent des conseils mais ils répondent ; le coach donne ses consignes mais ils répondent. Nous, on a de l'expérience et ils doivent le respecter. Je devais faire la même chose quand je débutais."