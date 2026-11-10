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La star de Santos Neymar a connu un rare moment à oublier lundi soir en manquant un penalty du président lors de la victoire de Furia face à Dibrados en Kings Cup Brazil. Malgré l’arrêt de sa frappe du pied gauche à Guarulhos, l’attaquant brésilien a ensuite plaisanté sur l’idée de former en 2030 une équipe de rêve de football à sept avec ses coéquipiers actuels en club.

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Penalty du pied gauche arrêté à Guarulhos

Coprésident de Furia aux côtés de son ami proche Cris Guedes, Neymar a quitté les tribunes de la Trident Arena pour tirer un penalty en première période. Choisissant de frapper du pied gauche, son pied le plus faible, plutôt que de son pied droit de prédilection, le numéro 10 de Santos a vu sa tentative repoussée par le gardien adverse Luan Telles. Heureusement pour le joueur de 34 ans, son équipe s’est tout de même imposée largement, 7-3.

La superstar brésilienne envisage de participer à la compétition

Pas affecté par son penalty manqué, le meneur de jeu est retourné de bonne humeur à la cabine de diffusion du club pour suivre la suite de la rencontre. S’adressant aux spectateurs pendant le direct, Neymar a reconnu vouloir un jour chausser les crampons dans cette compétition : « J’aimerais jouer en Kings League un jour. Il y a une place pour moi à Furia ? Je suis le président, donc je jouerai en 2030. »

Énumérant les joueurs de la Vila Belmiro qu’il recruterait pour composer son équipe idéale, l’attaquant a ajouté : « Je me demande si les supporters aimeraient voir mes coéquipiers de Santos jouer en Kings League. Notre équipe serait composée de moi, Couto [Philippe Coutinho], Gabi, Arthur, Cebolinha, notre incroyable Rodinei, et Brazao dans les buts. »

Le format à sept séduit le public local

Fondée par l’ancien défenseur de Barcelone Gerard Pique, la Kings League s’est développée sur le marché sud-américain avec un format rapide à sept, dans lequel d’importants créateurs de contenu numérique et personnalités d’Internet président les clubs. Le match de lundi s’inscrivait dans le tournoi de la Kings Cup Brazil en cours, dont Neymar est la figure de proue pour Furia.

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En dehors de ses activités dans le football à sept, l’avenir professionnel immédiat de l’attaquant dans le football à onze semble lui aussi se préciser, alors que son contrat actuel arrive à échéance en décembre. Son père, Neymar Sr, a été récemment nommé nouveau directeur général de Santos et a déjà indiqué que la direction prévoyait de prolonger le séjour de son fils jusqu’à la saison 2027.

Prochains matchs COR Serie A 17:30 SAN

Retour en championnat après une suspension

Après avoir manqué les deux derniers matches de son club en Campeonato Brasileiro en raison d’une suspension, Neymar se prépare désormais à retrouver la compétition après la trêve internationale de novembre. Le meneur de jeu devrait jouer le 18 novembre, lorsque Santos se déplacera chez Coritiba pour la 35e journée du championnat de première division. Bien terminer les quatre derniers matches de championnat sera essentiel pour les ambitions continentales de Santos.