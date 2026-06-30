Neymar raille le « roi des pronostics » après la victoire du Maroc : « Tu t’es encore trompé ! »

La star brésilienne Neymar a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux en adressant deux piques acérées à l’économiste et mathématicien allemand Joachim Clement, célèbre pour la précision de ses pronostics sur les Coupes du monde, après l’élimination de ses favoris pour le Mondial 2026.

Sur son compte Instagram officiel, l’attaquant a publié un nouveau message après l’élimination des Pays-Bas par le Maroc : « Tu t’es encore trompé », visant directement Clement qui avait prédit que les Néerlandais remporteraient la Coupe du monde.

Ce n’était pas la première fois que le capitaine de la Seleção raillait l’expert allemand : après la victoire du Brésil sur le Japon, alors que Clement avait prédit un succès asiatique, il lui avait déjà lancé : « Monsieur Joachim Clement… S’il vous plaît, réessayez lors de la prochaine Coupe du monde. »

Kliment s’est forgé une solide réputation en prédisant les trois derniers vainqueurs de la Coupe du monde grâce à un modèle mathématique reposant sur quatre critères : population, climat, infrastructures et classement FIFA.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’expert allemand avait surpris ses abonnés en désignant les Pays-Bas comme futurs vainqueurs, affirmant que les « Moulins à vent » possédaient une capacité exceptionnelle à dépasser les attentes grâce à leur système de formation des jeunes talents et à la solidité de leur défense, malgré l’absence d’une star incontestée.

Il estimait que la sélection néerlandaise disposait d’un groupe homogène sans véritable point faible et que ses atouts pouvaient concrétiser son rêve historique de remporter enfin la Coupe du monde.

Mais le tournoi a rapidement démenti ses pronostics : le Brésil a d’abord dominé le Japon, puis le Maroc a éliminé les Pays-Bas, anéantissant en quelques jours les prévisions phares de Clément.