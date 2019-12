Neymar, Messi, le mercato... Bartomeu balaye l'actualité du FC Barcelone

Le président du FC Barcelone est revenu sur l'échec du retour de Neymar et aimerait offrir un contrat à vie pour Lionel Messi.

C'était le feuilleton de l'été dernier. Le retour de Neymar au . Finalement, l'international brésilien, auteur d'un but et d'une passe décisive ce week-end contre , est resté au faute d'accord entre le club français et le club espagnol. Pourtant, le champion de en titre était ouvert à la discussion puisque l'ancien ailier de Santos avait manifesté son souhait de quitter le club.

Dans un entretien accordé au journal italien, la Repubblica, Josep Maria Bartomeu est revenu sur le dossier Neymar, son départ du Barça et son retour avorté : "Le PSG est arrivé avec un gros chèque et il n’y avait pas grand-chose à faire. Quand on parlait avec lui, on comprenait qu’il avait beaucoup de doutes. L’été dernier, c’est Leonardo qui a dit que Neymar était sur le marché et nous avons tenté notre chance, mais dans ces conditions, c’était impossible".

"Faire signer un contrat à vie à Messi"

L'article continue ci-dessous

Faute d'avoir réussi à faire revenir l'international brésilien dans la maison catalane, le FC Barcelone s'est penché sur le cas Antoine Griezmann qui est venu garnir les rangs du champion d' en titre, et dont l'adaptation au jeu du Barça commence à prendre forme. Rien ne dit, cependant, que le FC Barcelone ne retentera pas sa chance pour récupérer Neymar à l'avenir, en espérant que le PSG se montre plus flexible.

Le président du FC Barcelone a rendu hommage à Lionel Messi et aimerait lui offrir un contrat spécial : "Nous, les supporters du Barça, avons la chance de pouvoir profiter du talent de Messi tous les trois jours. Les adjectifs pour le qualifier sont épuisés depuis bien des années. Avant de terminer mon mandat, j’aimerais lui faire signer un contrat à vie comme je l’ai fait avec Andrés Iniesta. Il a gagné le droit de décider quand s’arrêter".

Enfin, Josep Bartomeu a été contraint d'évoquer le mercato hivernal et écarte un recrutement en janvier, pas même celui de Lautaro Martinez dont le nom est évoqué avec insistance depuis quelques semaines : "Non, aucun mouvement n’est prévu en janvier. Nous avons un effectif équilibré, il ne nous manque rien, mais on ne peut pas non plus se permettre de perdre quelqu’un. Lautaro Martinez ? C’est une question piège. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il joue très bien en ce moment comme d’autres à l’Inter Milan".