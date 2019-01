Neymar, le Real Madrid, le Barça... : les meilleurs articles foot en soldes

En cette période de soldes, Goal a sélectionné 10 articles de football qui pourraient valoir le détour.

Les soldes d'hiver 2019 ont commencé le mercredi 9 janvier et se termineront le 19 février. A cette occasion, Goal s'est penché sur les meilleurs articles autour du football.

Des maillots décalés au ballon récent en passant par un poster mais également par de la lecture, il y en aura pour tous les goûts.

Le site officiel du PSG propose un poster illustré par la présence de Neymar. Pour ceux habitués à voir en live les exploits du numéro 10 sur la pelouse du Parc des Princes. Le site précise toutefois qu'il reste "quelques quantités disponibles avant rupture définitive !"

Comme il est difficile d'évoquer le PSG sans parler de l'Olympique de Marseille, on conseillera de la lecture aux supporters phocéens. Axé sur l'OM et l'environnement du club, "Massilia Foot System" , l'enquête menée durant un an par Michel Henry pour LesJours.fr, offre une vision complète dans la vie de l'OM. Des témoignages d'acteurs majeurs, qu'ils soient entraîneurs, supporters ou journalistes offrent un contenu riche à cet ouvrage.

Pour les jeunes fans du Barça, toujours plus nombreux à voir les exploits quotidiens de Lionel Messi, un maillot junior 2018/2019 du club catalan est trouvable chez madeinsport à un prix abordable.

L'Olympique Lyonnais n'offre pas forcément sa version la plus complète de façon régulière mais après tout Bruno Génésio l'a affirmé à l'Equipe le 11 août dernier : "Quand on voit l'OL, on ne s'emmerde pas". Alors quoi de mieux que de tenter de vérifier cela en allant voir un match au Groupama Stadium par le biais d'une StadiumBox (2 places).

Généralement, la journée commence pour beaucoup de monde par une tasse de café. Dans cette optique, et pour faire oublier à certains Italiens l'absence au dernier Mondial en Russie, on pourra opter pour un mug Italie avec prénom personnalisé trouvable chez Cdiscount.

Pour ceux qui aiment autant jouer au football qu'en regarder, le ballon Real Madrid , du côté de Adidas, fera grandement l'affaire.

Si on parle de football, il est difficile d'envisager cela sans un maillot et Goal a pu remarquer quelques exemples sympathiques. Dans un premier temps, une liquette de la Newteam donnera l'occasion de s'imaginer en Olivier Atton et se souvenir des bons moments passés à regarder la série "Olive et Tom".

Toujours au niveau des maillots, un hommage à l' endurance de N'Golo Kanté , ou encore au style de Samuel Umtiti , pour les femmes comme pour les hommes, pourraient être utiles.

Enfin, l'ouvrage "Comment Regarder un match de foot ?" , rédigé par les Cahiers du Football, peut également être recommandé tant il peut offrir une nouvelle perspective au moment d'observer vos équipes favorites.