Neymar : "Je vais défendre le PSG bec et ongles"

À la veille de sa 100ème sélection en Seleçao, Neymar a évoqué son début de saison avec le PSG en conférence de presse, non sans détermination.

Resté au cet été malgré des envies affichées de retourner au , Neymar est de nouveau entièrement impliqué. Sans faire de bruit, le Brésilien a déjà été l'auteur de 4 buts en championnat sous les couleurs parisiennes, et semble donc avoir digéré ses derniers mois mouvementés. Rappelons qu'en plus de ses envies de départ, Neymar a aussi été concerné par de graves accusations, en plus d'avoir été longuement blessé.

Absent de la Copa America remportée par le , Neymar a depuis retrouvé la Seleçao, avec laquelle il s'apprête à honorer sa 100ème sélection jeudi soir, lors d'un match amical face au . Présent en conférence de presse à la veille de cette date clé pour lui, le principal intéressé ne cachait pas satisfaction.

"Aujourd'hui, je suis heureux et à l'aise dans le club aussi"

"Je suis très heureux d'arriver à cette barre. Même dans mes rêves je n'imaginais pas que cela pourrait arriver. Cela fait 10 ans que je fais partie de l'équipe nationale. J'ai toujours été l'un des plus grands noms et j'ai toujours porté tout sur mon dos. Je ne l'ai jamais fui. J'ai toujours très bien joué mon rôle dans l'équipe nationale. J'espère défendre l'équipe jusqu'à la fin de ma carrière. J'espère que cela durera longtemps", a-t-il confié depuis Singapour, ce mercredi. Mais Neymar ne s'est pas arrêté là, et s'est aussi penché sur son début de saison avec le Paris Saint-Germain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le conflit semble totalement terminé.

"Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant le mercato et mon désir de partir. Aujourd'hui, je suis heureux et à l'aise dans le club aussi. La saison a très bien commencé pour moi. Je vais défendre mon club bec et ongles. Je donnerai à 100% pour que ce soit un succès. Ce fut un long été pour moi. Je savais que je devais me préparer, dans toutes les circonstances, pour une belle saison. Dieu merci, ça a bien commencé et j'espère que ça restera ainsi", a assuré Neymar.