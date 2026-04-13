Neymar, grand admirateur d’un footballeur néerlandais, déclare : « Je le trouve magique ! »

Dans une vidéo promotionnelle diffusée sur la chaîne Ziggo Sport, Neymar a révélé qu’il adorait visionner des images de Dennis Bergkamp lorsqu’il était plus jeune. La chaîne néerlandaise a rencontré l’attaquant vedette au Brésil.

« Je suis un joueur qui prend des risques en permanence. Les erreurs font partie de ton évolution, et donc aussi de ta routine », explique Neymar dans ce court reportage.

« Plus jeune, je passais des heures à visionner les images de Dennis Bergkamp. C’était un joueur magique », confie l’attaquant de Santos dans la vidéo.

L’intégralité de l’entretien sera diffusée vendredi prochain à 16 h sur la chaîne YouTube de Ziggo Sport.

L’ailier gauche de 34 ans, qui évolue actuellement dans son club formateur de Santos, a disputé cinq matchs de championnat cette saison, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives.



