Neymar : "Gagner la Ligue des champions avec le PSG serait historique"

C'était la raison de son arrivée dans le club de la capitale à l'été 2017. Excellent dans ce Final 8, Neymar espère remporter la C1 avec le PSG.

Neymar a une magnifique opportunité de marquer l'histoire du ce dimanche, avec la finale de la face au . L'objectif du Brésilien dès son arrivée dans la capitale française, à l'été 2017.

"Gagner la Ligue des champions, c’est quelque chose de très spécial, je le sais, a-t-il assuré dans un entretien au Daily Star à la veille du grand rendez-vous. Mais la gagner avec le PSG serait historique, et c’est exactement ce que je suis venu faire ici."

Pour en arriver là, les Parisiens ont notamment éliminé le RB Leizpig, mardi, en demi-finales. "Nous avons réalisé une jolie performance en demi-finale, mais personne ne se souvient du vainqueur de la demi-finale", tempère encore Neymar, bien décidé à briller une nouvelle fois face aux champions d' : "J’ai le sentiment que je joue à mon meilleur niveau."

Et de conclure, concernant la possible victoire finale : "C’est là que nous voulons être. Les propriétaires du club ont un grand projet et une partie de ce projet consiste à mettre le club sur le toit de l’Europe. Nous n’avons jamais été aussi proches d’y parvenir, mais nous devons rester concentrés."