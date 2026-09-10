Philippe Coutinho a trouvé un nouveau club. Fabrizio Romano rapporte, à la suite de UOL et de Globo, que le Brésilien va s’engager librement avec Santos. Neymar (34 ans), son contemporain et joueur vedette, a déjà réagi avec énormément d’enthousiasme à cette nouvelle, qui devrait probablement être officialisée avant la fin de la semaine.

Libre depuis son départ de Vasco da Gama en février, Coutinho se présentera vendredi dans son nouveau club pour passer la visite médicale. Si tout est en ordre, l’ancien joueur de Liverpool signera un contrat jusqu’à la fin de l’année civile avec le club historique où, entre autres, Pelé s’est révélé.

Neymar, l’actuelle star de Santos, a demandé aux dirigeants du club de tenter leur chance pour Coutinho, qui embarquera à bord d’un avion de NR Sports. Cette entreprise de marketing sportif et de gestion d’image appartient à la famille de Neymar et est à l’origine des négociations entre Santos et Coutinho.

Neymar anticipe déjà les choses et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle on le voit danser, accompagnée d’un emoji de magicien. Le surnom de Coutinho est « le petit magicien ». Il a reçu ce surnom en Angleterre, où il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Liverpool et formait un duo redoutable avec Luis Suárez.

Après 201 matches, 54 buts et 44 passes décisives, Coutinho a été vendu au FC Barcelone en janvier 2018 pour le montant, alors vertigineux, de 135 millions d’euros. Comparé à son époque à Anfield, Coutinho a étalé sa classe bien moins régulièrement au Camp Nou.

Le FC Barcelone a prêté Coutinho au Bayern Munich puis à Aston Villa, qui a pu le recruter définitivement en 2022 pour seulement 20 millions d’euros. Après un passage à Al-Duhail, au Qatar, il est revenu en 2024 à Vasco, où il a été formé et où, jeune joueur, il avait mérité en 2008 un transfert vers l’Inter.

Santos veut désormais remettre Coutinho le plus vite possible en condition de match, et cela pourrait prendre un peu de temps. Coutinho a disputé son dernier match en février, avant sa résiliation de contrat avec Vasco. Il en était arrivé à cette décision après avoir été pris pour cible par les supporters critiques de Vasco lors d’un match contre Volta Redonda. Coutinho a déclaré être « mentalement épuisé » par la pression.



