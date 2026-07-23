Neymar a de nouveau fait polémique au Brésil, après avoir manqué le dernier match de son équipe de Santos alors qu'il participait à un tournoi de poker, qui s'est déroulé sur deux jours dans la ville de São Paulo.

Le parcours du Brésil à la Coupe du monde 2026 s'est achevé par une élimination face à la Norvège, permettant à Neymar de bénéficier de plusieurs jours de repos, dans l'attente de son retour lors de la phase décisive de la saison. Son absence lors du dernier match a toutefois suscité une vague de critiques.

Le journal « As » a rapporté que Neymar avait fait l'objet de vives critiques en raison de son niveau durant la Coupe du monde sous la direction de l'entraîneur Carlo Ancelotti, beaucoup estimant qu'il n'a pas apporté la plus-value attendue et qu'il semblait peu enthousiaste à l'idée de reprendre la compétition.

Dans une vidéo publiée sur ses comptes officiels depuis le centre d'entraînement de Santos, Neymar a déclaré : « J'étais ici en train de me préparer pour la deuxième séance d'entraînement, et je me suis souvenu que beaucoup de gens ont parlé du fait que je jouais au poker lors de mon jour de repos. »

Il a poursuivi : « Je me suis entraîné le matin, je n'ai pas participé au match, puis je suis retourné à l'entraînement. C'était mon jour de repos, et pourtant ils continuent d'en parler. Je me prépare à m'entraîner. Puis-je m'entraîner ou allez-vous continuer à me critiquer aussi ? Occupez-vous de vos propres affaires. »

Malgré l'absence de Neymar, Santos a signé une large victoire sur le score de 4-1 face à l'équipe de l'Universidad Central de Venezuela, se rapprochant de la qualification pour le tour suivant de la Copa Sudamericana.

Les pronostics laissent entrevoir un possible retour de Neymar samedi prochain, lorsque Santos affrontera Chapecoense dans le cadre du championnat du Brésil.