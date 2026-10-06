Neymar fait ses adieux à Messi : merci de m'avoir fait aimer le football

Quelques heures avant le dernier match de Lionel Messi avec l'équipe d'Argentine face au Bénin, les éloges pleuvent sur la star argentine, qui affiche une magnifique carrière internationale avec l'Albiceleste.

Le dernier de ces messages est venu de son ancien coéquipier, le Brésilien Neymar da Silva, qui a joué aux côtés de Messi au FC Barcelone de 2013 à 2017, puis au Paris Saint-Germain de 2021 à 2023.

Dans son message émouvant publié sur son compte officiel Instagram, Neymar a écrit : « Tous ceux qui aiment le football ont savouré ton talent au fil des années. Aujourd'hui aura lieu ton dernier match sous le maillot de ta sélection nationale et de ton pays, et j'espère que tu profiteras de chaque instant, et que tous les mots de reconnaissance qui t'ont été adressés aujourd'hui te rendront heureux. »

Et d'ajouter : « Ce n'est pas seulement l'Argentine qui te remercie, mais le monde entier te remercie pour tout ce que tu as apporté au football. Merci de m'avoir fait aimer le football encore davantage, ce fut un honneur pour moi de jouer contre toi et, plus important encore, d'écrire l'histoire avec toi. Merci à toi, Lionel Messi. »

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Il convient de rappeler que Messi a couronné sa magnifique carrière avec l'Argentine par trois grands titres : la Copa América en 2021 et 2024, ainsi que la Coupe du monde 2022.











