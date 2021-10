Neymar et Ronaldinho ont fêté la victoire du PSG ensemble

Invité d’honneur du PSG pour le match contre Leipzig, Ronaldinho a fêté le succès parisien avec Neymar.

Après Rai lors du match contre l’Olympique Lyonnais, c’est un nouvel illustre Brésilien de l’histoire du PSG qui a été mis à l’honneur, mardi soir contre le RB Leipzig.

Avant que Kylian Mbappé et Lionel Messi n’offrent la victoire au club parisien, Ronaldinho a eu le droit à un tour d’honneur du Parc des Princes et à un trophée personnalisé des mains de Nasser Al-Khelaïfi, président du club en souvenir de son passage au stade.

De retour dans le club et le stade qui ont lancé sa carrière en Europe, Ronaldinho a pu croiser des visages qu’il connait bien, à commencer par Lionel Messi. Ballon d’Or en 2005, le Brésilien a eu la chance de voir éclore l’Argentin au FC Barcelone et ainsi de jouer les grands frères.

C’est donc avec un large sourire que les deux meneurs se sont fait une accolade pendant l’échauffement du PSG. Une amitié avec Messi, le Barça et le PSG, cela fait beaucoup de points communs que partage Ronaldinho avec Neymar.

Les deux numéros 10 brésilien ont d’ailleurs fêté la victoire du PSG (3-2) ensemble, après la rencontre dans un restaurant de la capitale. De quoi remplir de bonheur l’invité d’honneur parisien d’un soir.

"On a eu une trajectoire similaire: Barcelone, Paris Saint-Germain... ça me fait très plaisir, a-t-il confié sur les médias du PSG. Le Paris Saint-Germain a une place très spéciale dans mon cœur. C’est à travers le PSG que mon histoire a commencé en Europe, et c'est pour ça qu’il vit dans mon cœur. A chaque fois que je reviens à Paris, c'est toujours un motif de beaucoup d'émotion et de beaucoup de joie."

"C’est merveilleux de voir deux amis, deux des plus grands joueurs de l'histoire ensemble, a-t-il ajouté. Ce sont deux magnifiques numéros 10, chacun dans son propre pays. Ici, malheureusement, il ne peut pas y avoir deux maillots 10 (Messi porte le 30 à Paris, ndlr). Je suis très flatté de voir les deux porter le maillot d'une équipe où j'ai joué."