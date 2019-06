Neymar encense Mbappé et évoque "la saison prochaine" avec le PSG

Dans un entretien accordé à So Foot, Neymar a répété tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé et s'est projeté sur la saison prochaine.

Alors que les relations entre Neymar et Kylian Mbappé ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, Neymar en personne a exprimé toute son admiration pour le champion du monde français.

"Je me suis identifié à lui dès le premier jour"

Dans un entretien accordé à So Foot avant son départ pour le , le numéro 10 du a encore tenu à encenser son compère d'attaque, avec qui il entretient une complicité naturelle. "Mon golden boy ! Je me suis identifié à lui dès le premier jour. J’ai retrouvé en lui beaucoup de ce que j’étais à son âge. Donc l’entente a été immédiate. Sur et en dehors du terrain", a déclaré Neymar à l'occasion d'une soirée événementielle pour le lancement de son parfum avec la marque Diesel. "Durant ces deux saisons où nous avons joué ensemble, il a évolué énormément et j’ai la certitude qu’il progressera encore. C’est un crack".

"J'ai toujours aimé voir du football pour le spectacle"

Neymar a aussi fait part de son admiration pour Eden Hazard, la dernière recrue du . "Dans le football mondial, il y a quelques joueurs de grand talent, ceux que le public adore voir jouer. Hazard est l’un d’entre eux. C’est le genre de joueurs qui remplissent les stades. Mais il y en a d’autres également". La superstar brésilienne est revenu sur sa conception du football. "Depuis que j’aime le football, en tant que fan, j’ai toujours aimé voir du football pour le spectacle. Mes idoles et, je crois, les idoles de la plupart des fans, sont des joueurs qui produisent du beau jeu. Bien sûr, je suis conscient que parfois, le joga bonito ne suffit pas. Il faut toujours avoir cette volonté, ce désir de victoire. J’ai d’ailleurs horreur de la défaite".

"Je ne laisse jamais tomber. J’aime démarrer, dribbler, créer des mouvements. Je n’ai pas peur de subir des fautes, ça fait partie du jeu. Comme je le dis souvent, mes coéquipiers, mes coachs et mes fans savent ce qu’ils attendent de moi, je ne peux pas les décevoir. La seule chose que réellement, je ne peux pas comprendre et accepter, c’est le jeu déloyal", a-t-il continué après avoir énoncé ses objectifs.

"Revenir plus fort la saison prochaine..."

"Le grand objectif de l’effectif et du club cette saison, c’était la . Donc bien sûr que pour nous tous, cette élimination a été très difficile. Je me suis senti comme chaque joueur, membre du staff et de la direction et supporter du club : triste. (...) Nous devons analyser la saison passée pour savoir sur quels points nous pouvons évoluer individuellement et collectivement. C’est notre devoir. Et je suis sûr que nous reviendrons plus fort la saison prochaine". Des propos laissant présager une envie claire de s'inscrire dans la durée à Paris, même s'ils ont été prononcés avant son départ pour les Brésil et les péripéties qui ont suivi...