Neymar - En cas de départ du PSG, quelle serait la destination idéale pour le Brésilien ?

Comme tous les jours, Goal vous pose une question simple : en cas de départ du PSG, quelle serait la destination idéale pour le Brésilien ?

C'est un feuilleton qui s'éternise depuis le début de l'été... Mais à une semaine de la fermeture officielle du marché des transferts, Neymar, soucieux de quitter le pour rejoindre le , est toujours un joueur francilien. En cause, le prix réclamé par le PSG pour le maître à jouer de la Seleçao, jugé trop élevé par ses courtisans. Parmi eux, le Barça donc, mais aussi le Real Madrid et la Turin.

Quel serait le meilleur point de chute pour Neymar ?

Néanmoins, si les longues semaines de tractations n'ont pas permis à Neymar de quitter le Champion de , force est de constater que la dernière semaine de mercato pourrait constituer un tournant important dans la carrière du joueur... Selon les dernières informations, le milieu offensif se serait rapproché de sa direction ces derniers jours, conscient que la porte pourrait finalement ne pas s'ouvrir. Mais sait-on jamais... ​

À une semaine de la fermeture du mercato, l'avenir de #Neymar n'est toujours pas fixé.



En cas de départ du @PSG_inside, quelle serait, selon vous, la meilleure destination possible pour la star de la Seleçao ? 🧐 Dîtes-nous ! #TeamPSG — Goal France (@GoalFrance) August 25, 2019

Sur Twitter, Goal vous a donc posé une question simple : En cas de départ du PSG, quelle serait la destination idéale pour le Brésilien ? Puisque vos avis nous intéressent, trois choix sont proposés dans ce sondage : le FC Barcelone, le ou la Juventus Turin ? On attend vos réponses sur les réseaux sociaux ! Votez sur le compte Twitter et la page Facebook de Goal et expliquez-nous votre choix en commentaires !