Neymar écope de deux matches de suspension pour avoir enfreint la controversée « règle Vinicius Junior » lors d’un match tendu de Santos

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La légende brésilienne Neymar a écopé d’une suspension de plusieurs matches à la suite d’une étrange infraction disciplinaire commise lors d’une récente rencontre de Santos dans une compétition nationale. L’attaquant expérimenté a été reconnu coupable d’avoir enfreint les nouveaux protocoles de la « règle Vinicius », conçus pour renforcer la transparence et éliminer les comportements abusifs dissimulés sur le terrain.

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Un carton rouge entraîne une suspension prononcée par le STJD

Le capitaine de Santos, Neymar, a été expulsé samedi lors du match nul 1-1 contre Bahia après une altercation avec Rodrigo Nestor. Le joueur de 34 ans a été surpris en train de se couvrir la bouche pendant l’échange, enfreignant directement la « règle Vinicius Junior » récemment instaurée.

Le Tribunal supérieur de justice sportive du Brésil (STJD) a statué sur l’incident et infligé à l’attaquant expérimenté une suspension de deux matches pour cette infraction au protocole, selon Reuters. Le rapport de l’arbitre précise également que Neymar, furieux, s’est rué vers le banc de Bahia après son expulsion et que ses coéquipiers ont dû le retenir physiquement.

Nestor dénonce un manque de respect, Neymar réplique

L’altercation sur le terrain a donné lieu à un échange acrimonieux entre les deux joueurs. Bahia a publié un communiqué condamnant les propos injurieux présumés, tandis que Nestor a ouvertement critiqué le comportement de son adversaire auprès des médias.

« Ce qu’il m’a dit était très irrespectueux, tant envers moi qu’envers le maillot de Bahia », a déclaré le milieu de terrain après le coup de sifflet final.

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Neymar a fermement nié avoir adressé des propos injurieux à Nestor, tout en reconnaissant que se couvrir la bouche était une erreur. La star de Santos a toutefois rejeté la faute sur le milieu de terrain de Bahia.

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L’ancien international brésilien a accusé Nestor d’avoir provoqué l’altercation, affirmant que son adversaire avait eu recours à « l’une des manœuvres les plus déloyales du football » pendant l’incident.

Mettre fin aux insultes dissimulées

La « règle Vinicius Junior » a été approuvée à l’unanimité par l’International Football Association Board (IFAB) en avril. Elle impose un carton rouge à tout joueur qui se couvre la bouche lors d’une confrontation, afin d’empêcher que des propos injurieux soient dissimulés.

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Cette règle a été introduite à la suite d’un incident en Ligue des champions au cours duquel Gianluca Prestianni, joueur de Benfica, aurait proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinicius Jr, star du Real Madrid, en se cachant la bouche. Elle a déjà été appliquée au niveau international : le Paraguayen Miguel Almiron a écopé d’une suspension d’un match pendant la Coupe du monde pour une infraction similaire.

Ce n’est pas la première fois que Neymar est concerné par une règle expérimentale. Il y a seulement trois mois, il est devenu le premier joueur du championnat brésilien de première division à être temporairement exclu dans le cadre d’un nouvel essai visant à lutter contre le gain de temps des gardiens.

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Santos doit aborder une fin de saison cruciale sans son joueur phare

Neymar devrait désormais manquer les trois prochains matches de Santos et ne devrait pas rejouer avant fin novembre. Outre sa suspension de deux matches pour l’infraction au protocole, il doit purger un match de suspension pour avoir cumulé trois cartons jaunes avant la rencontre de mercredi face à Palmeiras. Santos conserve le droit de faire appel de la décision du STJD.

Son absence est un coup dur pour Santos à l’approche des six derniers matches de la Serie A brésilienne. Actuellement huitième au classement, avec une avance confortable de 12 points sur la zone de relégation, le club doit maintenant tenter de bien terminer sa saison sans son capitaine.