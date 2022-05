Neymar commente les sifflets à son encontre et réitère ses ambitions

Neymar vient de révéler comment il a fait face aux huées constantes de ses propres supporters du Paris Saint-Germain. Il a aussi livré ses espoirs pour la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar à la fin de l’année.

La star de la Selecao est sous le feu des critiques depuis le début de la saison et a souvent servi de bouc émissaire à une partie des supporters de l'équipe francilienne suite aux échecs européens. C’était le cas particulièrement après l’élimination essuyée contre le Real en Ligue des Champions. Lors du match contre Bordeaux qui a suivi, il a été parmi les joueurs parisiens les plus conspués avec Lionel Messi.

Le Brésilien vient de s’exprimer sur la façon dont il a géré cette situation. Il a raconté avoir appris à faire face à ce genre d’attaques, ainsi que celles qui émanent des réseaux sociaux.

Qu'a dit Neymar à propos des sifflets du Parc ?

"Bien sûr, personne ne veut être hué, encore plus si vous jouez à domicile", a déclaré Neymar à l'ancien footballeur Diego Ribas lors d'une discussion en Live. "C'est triste, mais je devais trouver de la force quelque part".

"Je me suis souvenu de tous les gens qui m'ont aidé à arriver là où je suis maintenant, et j'essaie de jouer pour eux. Je ne peux pas me laisser affecter par les huées et laisser tomber ma famille. Il y a des matchs où vous pouvez jouer pour les fans, quand tout va bien. Puis il y a les huées, et à ce moment-là je m’en remets à ma famille".

"Les médias sociaux... Je pense que ça fait plus de mal que de bien, a-t-il poursuivi. Parce que si vous jouez bien et que vous allez lire ce qu’il y a, ce ne sont que des bonnes nouvelles et des sourires. Mais quand tu ne joues pas bien, ce n'est pas bon pour ta tête. S'il n'y a personne pour vous aider à surmonter ces moments, c'est assez dur. Les médias sociaux sont une chose très dangereuse de nos jours."

Il pense déjà à la Coupe du monde

Après avoir remporté un nouveau championnat de France, Neymar se projette déjà sur la prochaine opportunité qu’il aura de soulever un trophée. Ça sera à la fin de l’année lorsque le Brésil se rendra au Qatar. « Ney » n’a pas été très heureux lors de ses deux précédentes participations au tournoi planétaire. Il croise à présent les doigts pour que la troisième débouche sur une immense joie.

"Je voulais vraiment gagner la Ligue des champions pour le PSG cette fois, mais malheureusement nous n'avons pas pu, a-t-il d’abord rappelé. Maintenant, je veux terminer l'année 2022 avec le titre de champion du monde."

"Je me prépare physiquement et mentalement pour que tout se passe bien et que nous ayons une 'Coupe du monde brésilienne' cette fois. Je donnerai ma vie pour elle, je l'ai jouée deux fois maintenant et je sais comment ça marche. Si vous n'êtes pas prêt, l'opportunité s'envolera, donc je ne peux pas la laisser m'échapper", a conclu le génie auriverde.