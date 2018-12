Neymar, Aouar, Sala : l'équipe type de la première partie de saison en Ligue 1

Quatre joueurs du PSG font logiquement partie de l'équipe type de la 1ère partie de saison en Ligue 1. L'OL et le LOSC y sont aussi bien représentés.

La domination sans conteste du Paris Saint-Germain, leader avec 13 points d'avance et deux matches de retard sur son dauphin lillois, lui donne forcément la priorité dans l'équipe type de la première partie de saison en Ligue 1. Les joueurs de l'OL et de Lille complètent majoritairement le onze que vous propose notre rédaction tandis qu'un Montpelliérain, un Strasbourgeois et un Nantais se font également une place chez les "tops".

La défense

Benjamin Lecomte : qui d'autre que le portier de la très solide équipe de Montpellier pour garder les buts de l'équipe type ? Avec plus de 75% de tirs arrêtés depuis le mois d'août dernier, Benjamin Lecomte surfe sur sa bonne dynamique qui en fait un des gardiens français les plus en vogue du moment. À ne pas rater Thomas Tuchel, l'homme qu'il fallait au PSG

Kenny Lala : le meilleur passeur de Ligue 1 est un défenseur! Le Strasbourgeois a donné 6 offrandes cette saison, ce qui justifie sa place dans notre onze. Le latéral de 27 ans s'impose comme une référence au poste du championnat.

Thiago Silva : le capitaine parisien porterait également le brassard de l'équipe des tops. Son autorité dans les duels, ses anticipations et ses relances en font naturellement un des habitués de l'équipe.

José Fonte : Quelle recrue pour le LOSC ! L'expérimenté défenseur portugais s'est montré à la hauteur des espérances en apportant de la solidité et même de la présence offensive. Une première moitié de saison réellement impressionnante.

Ferland Mendy : Le néo-international français a été irrésistible. Ses qualités de vitesse et de dribble ont causé des problèmes à toutes les équipes et son nom a immédiatement fait l'unanimité chez les journalistes de la rédaction.

Le milieu de terrain

Marco Verratti : difficile de ne pas inclure le métronome parisien dans le coeur du jeu de l'équipe-type. Même s'il n'a toujours pas trouvé le moyen de faire plus de statistiques offensives, son aisance technique et sa vision du jeu en font un incontournable.

Houssem Aouar : voilà un milieu de terrain relayeur qui affiche des statistiques d'attaquants. Avec 6 buts, il est le milieu le plus prolifique de Ligue 1. Le Lyonnais a passé un cap en cette première partie de saison et il est logiquement promu dans l'équipe-type.

L'attaque

Nicolas Pépé : l'un des joueurs de cette première partie de saison. Avec 12 buts inscrits, il a été le principal artisan du beau parcours du LOSC. Ses dribbles déroutants et sa vitesse de pointe en font aussi l'un des joueurs les plus spectaculaires du championnat.

Kylian Mbappé : De loin le meilleur buteur de Ligue 1. S'il ne devance que d'une seule unité ses deux poursuivants, Kylian Mbappé a inscrit 13 buts en... 12 matches. Le seul dont le ratio but/match est supérieur à 1. Une évidence.

Neymar : Des gestes de folies, une incroyable vista et de l'efficacité. 11 buts et 5 passes décisives en 12 matches joués, rien que ça.

Emiliano Sala : l'Award du joueur qui a le plus progressé en Ligue 1. Sa nomination dans l'équipe-type vient récompenser son abnégation et sa redoutable efficacité car avec 12 buts incrits depuis le début de la saison, l'attaquant argentin explose ses habituels temps de passage.

Le banc

Benitez ; Celik, Pablo, Denayer, Konan ; Ndombélé, Thiago Mendes, Thauvin, Kamano, Depay, Cavani.