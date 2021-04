Neymar agace encore : "On n'est pas à la maternelle"

Expulsé face à Lille (0-1), samedi après-midi, le maître à jouer du PSG est vivement critiqué. En France, son comportement passe de moins en moins...

Régulièrement sujet aux blessures, Neymar a disputé trop peu de matches depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et quand il n'est pas absent pour des pépins physiques, le Brésilien écope de suspensions aussi évitables qu'handicapantes pour ses coéquipiers. Cette saison, il a notamment écopé de deux cartons rouges en Ligue 1.

Samedi, face à Lille (0-1), le maître à jouer du Paris Saint-Germain a été expulsé pour la quatrième fois depuis son arrivée dans la capitale. Particulièrement tendu tout au long de la rencontre, Neymar a vu rouge en toute fin de rencontre, sanctionné pour l'ensemble de son oeuvre. Une attitude qui dérange, surtout chez un joueur de 29 ans.

"Il faudra quand même lui expliquer que son équipe a besoin de lui"

Consultant pour la radio RMC, Rolland Courbis a déploré le comportement de l'international brésilien, pourtant censé être un cadre du PSG. "C'est fatigant. Je ne sais pas si Neymar sera entraîneur un jour. Je lui souhaite, parce que les grands joueurs qui restent dans le foot, c'est bien. Je lui souhaite d'avoir 2-3 Neymar à gérer. Et à ce moment-là, il pourra peut-être prendre conscience de certaines choses qui, à 29 ans, n'ont toujours pas été comprises", a expliqué l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille.





"Il faudra quand même lui expliquer que son équipe a besoin de lui. Et besoin de lui en forme. Les sanctions ? On n'est pas à la maternelle même si par moment, on se demande si Neymar réalise qu'il n'est plus à la maternelle. Et qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire sur un terrain de football. Il y a des obligations vis-à-vis de son statut, de ses dirigeants, de son club et de ses supporters. Lui expliquer ça...", a ensuite soufflé le consultant. Et Rolland Courbis n'est pas le seul à être fatigué par le numéro 10 parisien.

Avant lui, Ludovic Giuly, ancien joueur du PSG, avait tenu un discours similaire. "Je vais comparer Ronaldinho et Neymar au niveau carrière. Ils ont tout, mais ils ne donnent pas tout pour être encore plus haut", avait-il indiqué. Un talent incroyable mais une mentalité parfois problématique, l'ancien de Santos suscite une nouvelle la polémique.