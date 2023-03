Neymar absent contre le Bayern, tant mieux pour le PSG selon Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu explique pourquoi l'absence de Neymar contre le Bayern Munich est bénéfique au PSG.

Légende du Bayern Munich, Bixente Lizarazu s'est confié à nos confrères allemands de Wettbasis avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre l'équipe allemande et le Paris Saint-Germain qui se jouera ce mercredi 8 mars à l'Allinaz Arena. Et voici ce qu'il faut retenir de l'interview de Bixente Lizarazu.

Sur Kylian Mbappé

J'attends ce match avec impatience. C'est très difficile de faire un pronostic sur qui va se qualifier. Au match aller, la blessure de Kylian Mbappé a été coup dur pour le PSG, mais en seulement 20 minutes sur le terrain il a montré à quel point il est indispensable.

Il est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, il trouve toujours une solution contre n'importe quelle défense. Ce sera un match ouvert et le fait que lui mais aussi Sadio Mané soient présents est une merveilleuse nouvelle pour tous les amoureux du foot.

Sur le niveau du Bayern Munich

Le Bayern a un énorme potentiel offensif, mais est moins équilibré sur le plan défensif, même si ça va mieux depuis la Coupe du monde.

Je connais assez bien le Bayern Munich : je m'attends à ce qu'ils jouent de manière offensive, même s'ils ont un but d'avance. Devant leur public, ils n'ont pas le choix. Cela signifie aussi que Mbappé aura beaucoup d'espaces.

Sur l'entente entre Messi et Mbappé

Messi est récemment revenu à son meilleur niveau. Maintenant, il est plus un pourvoyeur qu'un buteur. Son entente avec Mbappé est excellente. Les deux se trouvent presque les yeux fermés, comme on a pu le voir lors de la victoire 3-0 à Marseille en Ligue 1.

Pour empêcher ce duo de combiner, le Bayern devra bien anticiper leurs mouvements et jouer de manière intelligente. Le positionnement et la discipline seront la clé du Bayern pour les contrôler.

Sur la façon dont le Bayern devra défendre sur Mbappé

Tout passera par le collectif. Mettre un seul défenseur sur Kylian Mbappé serait une erreur. Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano ont beaucoup progressé et ils s'entendent de mieux en mieux sur le terrain. C'est ensemble qu'ils devront arrêter Mbappé et ce, avec l'aide de João Cancelo, Alphonso Davies, de Joshua Kimmich et de Leon Goretzka. Mais si Mbappé est dans un bon soir, je ne pense pas qu'ils pourront le stopper. Quand Kylian est envoyé en profondeur, il est presque inarrêtable.

La seule personne au monde capable de l'arrêter est probablement Kyle Walker, l'international anglais de Manchester City, qui l'a pratiquement éteint lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Angleterre.

Le Bayern devra donc défendre à deux ou trois sur Mbappé sinon ils vont vivre un véritable enfer.

Un PSG meilleur sans Neymar

Lorsque les trois (Messi, Mbappé et Neymar) jouent ensemble, souvent, ils ne reviennent pas défendre le ballon est perdu. Cela entraîne une désorganisation du reste de l'équipe qui doit courir encore plus.

Avec seulement Messi et Mbappé contre le Bayern, le PSG sera mieux équilibré et les milieux fourniront moins d'efforts que d'habitude pour récupérer le ballon.