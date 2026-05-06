Selon The Telegraph, Newcastle United s’intéresse de près à Bart Verbruggen en vue du mercato estival. Le gardien de Brighton & Hove Albion, international néerlandais, se montrerait réceptif à l’idée d’un transfert, même si d’autres concurrents sont également dans la course pour rejoindre St. James’ Park.

À Newcastle, l’entraîneur Eddie Howe dispose cette saison de Nick Pope et Aaron Ramsdale, mais aucun des deux gardiens n’a véritablement impressionné. La direction du club a donc fait de l’arrivée d’un nouveau gardien une priorité absolue.

« Le Néerlandais souhaite examiner ses options de transfert cet été et ses plus de cent matchs (102, ndlr) avec Brighton attestent d’une solide expérience », précise le média.

« Sa réputation sur la côte sud s’est considérablement renforcée depuis son arrivée en provenance d’Anderlecht en 2023, et de nombreux indices laissent penser qu’il serait la recrue idéale pour Newcastle, qui souhaite se séparer de Pope. » Ramsdale, actuellement prêté, devrait revenir à Southampton.

Les Magpies observent le gardien depuis plusieurs mois et restent convaincus de sa valeur, malgré une prestation perfectible dimanche dernier contre eux. Titulaire chez les Oranje, il a été battu sur la première frappe de William Osula.

Les Magpies sont impressionnés par sa portée de passes et la précision de sa relance, atouts majeurs pour ce gardien de Zwolle âgé de 23 ans, sous contrat à l’Amex Stadium jusqu’en milieu d’année 2028.

Ce transfert s’annonce complexe. Brighton devrait fixer son prix de vente autour de 58 millions d’euros. Les autres options, James Trafford (Manchester City, 40 M€) et Robin Risser (RC Lens, 23 M€), sont plus abordables.