Newcastle United est sur le point d'enrôler Johan Manzambi, révélation du dernier Mondial, d'après l'expert des transferts Fabrizio Romano. Un accord a déjà été trouvé avec le SC Fribourg ; la balle est désormais dans le camp du joueur.

Sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2030, l’attaquant pourrait rapporter une somme significative, encore à définir. À Newcastle, il est pressenti pour remplacer Sandro Tonali, transféré à Tottenham Hotspur contre 115 millions d’euros.

Selon Romano, les deux clubs se sont mis d’accord sur le transfert de Manzambi, même si les détails précis n’ont pas encore été dévoilés. Newcastle est actuellement en contact avec l’entourage du joueur, qui devra encore donner son feu vert. Pour l’instant, les conditions personnelles ne semblent pas poser de problème.

L’attaquant suisse a brillé cet été en Coupe du monde, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives, ce qui a attiré l’attention des grands clubs européens.

Le milieu offensif a toutefois dû déclarer forfait pour les deux dernières rencontres, dont le quart de finale perdu contre l’Argentine, en raison d’une contusion au genou.

L’arrivée imminente de Manzambi risque de compliquer la situation de Sean Steur au sein de son nouveau club. Le milieu de terrain, recruté cette semaine en provenance de l’Ajax pour 27 millions d’euros, pourrait se retrouver avec peu d’occasions de s’imposer en Angleterre.

Or, c’est précisément l’incertitude concernant son temps de jeu qui l’avait poussé à quitter l’Ajax. Les Amstellodamois ayant déjà prolongé le contrat de Jorthy Mokio, aucune place de titulaire n’était garantie à Steur.