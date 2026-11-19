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Newcastle United devra faire face à la concurrence de cinq autres clubs pour recruter Anis Hadj Moussa, l’ailier de Feyenoord, alors que l’intérêt grandit à l’approche du mercato hivernal. Son rival local Sunderland et Brighton & Hove Albion, autre club de Premier League, suivent également l’international algérien de 24 ans, pour lequel il faudra débourser plus de 35 millions de livres.

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Des clubs européens entrent dans la course à l’ailier

Selon Chronicle Live, Newcastle doit faire face à une forte concurrence en Europe et en Angleterre pour Moussa, après que Feyenoord a repoussé de premières prises de contact autour de 35 millions de livres. Outre Sunderland, son rival de Wearside, et Brighton, le Borussia Dortmund, le FC Porto et le Sporting CP suivent tous l’attaquant vedette du club néerlandais. Cet intérêt généralisé complique la tâche du club de Tyneside s’il décide de donner suite à l’intérêt qu’il porte au joueur de longue date.

Newcastle a manqué une première occasion cet été

Le média indique que Newcastle avait déjà inscrit Moussa sur sa liste de cibles lors d’un mercato estival chargé, déclenché par le départ d’Anthony Gordon pour Barcelone . Déterminés à renforcer leurs options sur les ailes après la vente de l’attaquant, les responsables du recrutement ont évalué plusieurs cibles offensives en Europe avant de consacrer 43 millions de livres au recrutement de Bazoumana Toure, en provenance de Hoffenheim.

Avant de recruter Toure, Newcastle avait été proche de faire venir l’ailier d’Osasuna Victor Munoz, mais Liverpool s’était immiscé dans le dossier à la dernière minute. Les dirigeants suivaient également l’attaquant du Real Betis Abde Ezzalzouli et s’intéressaient à Moussa. Reste à savoir si les décideurs de St James’ Park ont laissé passer une occasion précieuse de recruter l’Algérien pour environ 33 millions de livres avant que son prix ne grimpe.

Ses performances aux Pays-Bas font grimper sa valeur

La hausse de la valeur de Moussa découle directement de deux saisons productives à Rotterdam, où sa régularité dans le dernier tiers du terrain l’a rendu difficile à ignorer. Toutes compétitions confondues, l’ailier droit a inscrit 14 buts et délivré sept passes décisives la saison dernière, s’imposant comme l’une des principales menaces offensives de Feyenoord.

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Loin de ralentir, il a entamé la saison en cours avec une efficacité encore accrue devant le but, marquant huit fois lors de ses 15 premières apparitions. Le média ajoute qu’un vif intérêt se manifeste en Angleterre comme en Europe continentale. Le club néerlandais se trouve ainsi en position de force dans les négociations, tandis que plusieurs équipes cherchent à renforcer leurs ailes à la mi-saison.

Une bataille d’offres se profile en janvier

Newcastle doit bientôt décider s’il reviendra avec une offre revue à la hausse lorsque le mercato rouvrira en janvier, au risque de voir cette ancienne cible rejoindre un concurrent. Toute approche à la mi-saison nécessitera un investissement important pour mettre à l’épreuve la détermination de Feyenoord, d’autant que des prétendants anglais et européens sont également prêts à entamer des discussions. D’ici là, les performances de Moussa dans les semaines à venir détermineront jusqu’où grimpera le prix finalement demandé.