Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 07:30 St James' Park

Newcastle United contre Bournemouth débute le 5 septembre 2026 à 07 h 30 EST et à 12 h 30 GMT.

St James' Park accueille le match du samedi en début de journée

Newcastle United reçoit Bournemouth dans le Nord-Est samedi, avec l'objectif de préserver son début de saison sans défaite.

De convaincants Newcastle visent les Cherries

Mattias Jaissle a bien commencé sa vie à la tête de Newcastle. Seul un superbe penalty de Dominik Szoboszlai à la 99e minute les a privés des trois points face à Liverpool lors de la première journée, tandis que la vitesse d'Anthony Elanga a été un poison constant pour Tottenham lorsque Newcastle s'est imposé 2-0 à Londres le week-end dernier.

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Bournemouth, toujours sans victoire, a été meilleur que ne le suggèrent les résultats

Bournemouth a encaissé des buts dans le temps additionnel lors de ses deux matches de Premier League jusqu'ici, ce qui suggère que ses résultats n'expliquent pas forcément l'ensemble de ses performances sous les ordres du nouvel entraîneur Marco Rose. Certaines de ses séquences de jeu ont tapé dans l'œil, comme c'était souvent le cas sous Andoni Iraola. Le club a mené pendant la majeure partie de son match d'ouverture contre Manchester City lors de la première journée, avant de finalement céder sur deux buts tardifs. Une demi-volée de James Tarkowski à la 91e minute l'a privé des trois points la dernière fois contre Everton. Rose ne paniquera pas pour autant.

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Nouvelles des équipes et statistiques clés

Newcastle est privé des absents de longue durée Dan Burn et Joelinton.

Les Cherries doivent se passer de l'ailier vedette Junior Kroupi au moins jusqu'en octobre.

Anthony Elanga est le premier joueur de Newcastle à marquer lors des deux premiers matches d'une saison de Premier League depuis Alan Shearer en 2003-04.

Bournemouth n'a plus réalisé de clean sheet depuis sept matches.

Newcastle n'a plus gagné à domicile contre Bournemouth en Premier League depuis novembre 2019.

Joueurs à suivre

Yoane Wissa a connu une saison de débuts compliquée à Newcastle lors du précédent exercice, mais l'attaquant de la RD Congo s'épanouit désormais dans un rôle légèrement plus en retrait. Il compte jusqu'ici un but et une passe décisive, en évoluant aux côtés du rapide Elanga. Dans l'entrejeu, les prestations pleines d'activité de Nico Gonzalez ont également attiré l'attention après son transfert onéreux en provenance de Manchester City.

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Les visiteurs seront soulagés que le milieu de 23 ans Alex Scott soit toujours au club malgré le large intérêt suscité chez d'autres équipes de Premier League. L'ailier brésilien de 20 ans Rayan a été une menace constante contre Everton grâce à son impressionnante puissance physique et à la précision de son pied gauche.

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Compositions probables

Newcastle (4-2-3-1) : Hornicek ; Dedic, Thiaw, Botman, Hall ; Gonzalez, Miley ; Elanga, Willock, Barnes ; Wissa.

Bournemouth (4-2-3-1) : Petrovic ; Smith, Hill, Silva, Truffert ; Cook, Scott ; Rayan, Kluivert, Tavernier ; Evanilson.

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