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Newcastle United - Bournemouth, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Premier League
Newcastle
Bournemouth
A. Elanga
Y. Wissa
A. Scott

Avant-match complet de Newcastle contre Bournemouth en Premier League lors du premier match du samedi. Nous parlons tactique, actualité des équipes et plus encore.

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Premier League - Journée 3
St James' Park

Newcastle United contre Bournemouth débute le 5 septembre 2026 à 07 h 30 EST et à 12 h 30 GMT.

St James' Park accueille le match du samedi en début de journée

Newcastle United reçoit Bournemouth dans le Nord-Est samedi, avec l'objectif de préserver son début de saison sans défaite.

De convaincants Newcastle visent les Cherries

Mattias Jaissle a bien commencé sa vie à la tête de Newcastle. Seul un superbe penalty de Dominik Szoboszlai à la 99e minute les a privés des trois points face à Liverpool lors de la première journée, tandis que la vitesse d'Anthony Elanga a été un poison constant pour Tottenham lorsque Newcastle s'est imposé 2-0 à Londres le week-end dernier.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouth, toujours sans victoire, a été meilleur que ne le suggèrent les résultats

Bournemouth a encaissé des buts dans le temps additionnel lors de ses deux matches de Premier League jusqu'ici, ce qui suggère que ses résultats n'expliquent pas forcément l'ensemble de ses performances sous les ordres du nouvel entraîneur Marco Rose. Certaines de ses séquences de jeu ont tapé dans l'œil, comme c'était souvent le cas sous Andoni Iraola. Le club a mené pendant la majeure partie de son match d'ouverture contre Manchester City lors de la première journée, avant de finalement céder sur deux buts tardifs. Une demi-volée de James Tarkowski à la 91e minute l'a privé des trois points la dernière fois contre Everton. Rose ne paniquera pas pour autant.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Nouvelles des équipes et statistiques clés

  • Newcastle est privé des absents de longue durée Dan Burn et Joelinton.
  • Les Cherries doivent se passer de l'ailier vedette Junior Kroupi au moins jusqu'en octobre.
  • Anthony Elanga est le premier joueur de Newcastle à marquer lors des deux premiers matches d'une saison de Premier League depuis Alan Shearer en 2003-04.
  • Bournemouth n'a plus réalisé de clean sheet depuis sept matches.
  • Newcastle n'a plus gagné à domicile contre Bournemouth en Premier League depuis novembre 2019.

Joueurs à suivre

Yoane Wissa a connu une saison de débuts compliquée à Newcastle lors du précédent exercice, mais l'attaquant de la RD Congo s'épanouit désormais dans un rôle légèrement plus en retrait. Il compte jusqu'ici un but et une passe décisive, en évoluant aux côtés du rapide Elanga. Dans l'entrejeu, les prestations pleines d'activité de Nico Gonzalez ont également attiré l'attention après son transfert onéreux en provenance de Manchester City.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Les visiteurs seront soulagés que le milieu de 23 ans Alex Scott soit toujours au club malgré le large intérêt suscité chez d'autres équipes de Premier League. L'ailier brésilien de 20 ans Rayan a été une menace constante contre Everton grâce à son impressionnante puissance physique et à la précision de son pied gauche.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Compositions probables

Newcastle (4-2-3-1) : Hornicek ; Dedic, Thiaw, Botman, Hall ; Gonzalez, Miley ; Elanga, Willock, Barnes ; Wissa.

Bournemouth (4-2-3-1) : Petrovic ; Smith, Hill, Silva, Truffert ; Cook, Scott ; Rayan, Kluivert, Tavernier ; Evanilson.

Nouvelles des équipes et effectifs

Newcastle vs Bournemouth Équipes probables

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Newcastle
NEW
Formation
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Entraineur

  • M. Jaissle

Forme

NEW

NEW - Forme

B04
D1-2
STR
D1-1
LIV
N2-2
WBA
V3-2
TOT
V0-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BOU

BOU - Forme

GEN
V10-1
BET
N2-2
M05
D2-1
MCI
D2-1
EVE
N1-1
But marqué (encaissé)
15/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Confrontations directes

Face à face

NewcastleNulBournemouth
1
2
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1
FDM
4Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
HullHullHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
N
V
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
N
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
N
V
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
N
N
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
N
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
N
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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