Newcastle United vs Bayer Leverkusen : détails du match

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 10:00

Newcastle United et le Bayer Leverkusen donneront le coup d'envoi le 15 août 2026 à 14 h 00 GMT (10 h 00 EST / 15 h 00 BST).

Présentation du match

Newcastle United reçoit le Bayer Leverkusen, poids lourd de Bundesliga, à St James' Park pour un match amical de pré-saison très attendu, alors que les deux équipes peaufinent leur préparation en vue de la campagne à venir.

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Contexte du match et confrontations récentes

Les deux équipes abordent ce duel estival avec un récent passé compétitif, après avoir fait match nul 2-2 dans un duel spectaculaire à la BayArena lors de la phase de groupes de la Ligue des champions en décembre 2025. Cette rencontre avait été marquée par des transitions rapides, un pressing incessant et un football offensif de haute intensité de part et d'autre. Se retrouver sur Tyneside offre aux deux entraîneurs une base précieuse pour mesurer leur acuité tactique face à une opposition européenne familière de qualité.

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Le parcours de pré-saison de Newcastle United

La préparation estivale de Newcastle sous les ordres de Matthias Jaissle a débuté sur une note positive à la mi-juillet avec une victoire 3-0 contre Darlington, suivie d'un match nul 1-1 sur le terrain de Gateshead. Newcastle a connu un contretemps lors de son déplacement de fin juillet à Ashton Gate avec une défaite 4-1 contre Bristol City, mais s'est bien repris le 8 août avec une impressionnante victoire 2-1 à l'extérieur contre l'équipe de Liga de Valence. À l'approche du week-end, après un affrontement en milieu de semaine contre Everton, Newcastle cherche à affiner sa mise en place devant son public.

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Le parcours de pré-saison du Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen aborde cette rencontre après une campagne de pré-saison maîtrisée en Allemagne et en Europe sous les ordres de Carles Martínez Novell. Le club allemand a lancé son programme estival de manière autoritaire en balayant Sportfreunde Baumberg 7-0 puis Kickers Offenbach 3-1. Il a maintenu son élan offensif entre fin juillet et début août avec un succès 4-0 contre le K.R.C. Genk, une victoire 3-0 face au Rot-Weiss Essen et un succès accroché 2-1 contre Séville. Après un déplacement en milieu de semaine pour affronter Nottingham Forest, Leverkusen vise une nouvelle performance solide pour conclure sa tournée anglaise avant de lancer sa saison officielle en DFB-Pokal.

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Nouvelles des équipes et effectifs

Newcastle aborde cette rencontre sans donnée confirmée à ce stade concernant d'éventuelles blessures ou suspensions. Anthony Elanga est sorti sur civière lors de la victoire de pré-saison contre Valence après un sérieux choc, et sa participation reste incertaine. Lewis Hall est également rentré du camp d'entraînement en Espagne, le club évoquant un léger problème de forme, même si sa situation a alimenté des spéculations sur un transfert à Manchester United. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé, et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Leverkusen n'a pas non plus publié d'informations officielles sur son équipe avant le match. Aucune blessure ni suspension n'est recensée, et aucune composition probable n'a été confirmée. D'autres informations sur l'effectif seront publiées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Newcastle a affiché un bilan mitigé sur ses cinq derniers matches, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Valence en match amical de pré-saison le 8 août, une rencontre éclipsée par l'incident impliquant Elanga. Newcastle a également subi une défaite 4-1 contre Bristol City fin juillet et a été tenu en échec 1-1 par Gateshead. Son dernier match officiel s'était soldé par une défaite 2-0 contre Fulham en Premier League en mai. Sur ces cinq matches, Newcastle a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Leverkusen affiche une forme dominante, avec cinq victoires en cinq matches de pré-saison. Le club a battu Séville 2-1 le 8 août et avait auparavant signé un succès 4-0 contre Genk ainsi qu'un large 7-0 face à Sportfreunde Baumberg. L'équipe allemande a inscrit 15 buts sur ces cinq rencontres et n'en a concédé qu'un seul, avec trois clean sheets à la clé.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à la Ligue des champions, le 10 décembre 2025, lorsque le Bayer Leverkusen et Newcastle ont fait match nul 2-2 à la BayArena. Les deux seules autres rencontres répertoriées dans les données ont eu lieu en Ligue des champions 2002-2003, lorsque Newcastle a remporté les deux manches : 3-1 à St James' Park le 26 février et 3-1 à l'extérieur à Leverkusen le 18 février. Sur l'ensemble des trois confrontations listées, Newcastle compte deux victoires et un nul, aucune des deux équipes ne s'étant imposée lors du duel le plus récent.