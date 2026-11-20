Newcastle United-Arsenal : Les détails du match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Les leaders à l’épreuve de Newcastle pour le retour de Bruno Guimarães

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Newcastle United reçoit Arsenal à St James’ Park pour une rencontre de Premier League entre le leader du championnat et une équipe en quête de régularité après une série de résultats difficiles. Le retour de Bruno Guimarães ajoute une forte dimension émotionnelle à ce duel : ancienne figure de Newcastle, il revient pour la première fois dans le Tyneside sous les couleurs d’Arsenal depuis son transfert estival, dans une atmosphère hostile où le public sera déterminé à déstabiliser les champions.

Arsenal arrive en tête du championnat, à la première place du classement, et aborde la reprise après la trêve internationale avec une belle dynamique. L’effectif de Mikel Arteta a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, notamment sur les terrains de Liverpool et du Slavia Prague.

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La forme de Newcastle est tout autre. L’équipe de Matthias Jaissle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat, avec des défaites contre Everton et Aston Villa sur cette période. Newcastle devra nettement hausser son niveau pour contenir une équipe d’Arsenal qui tourne presque à plein régime.

L’absence de Bukayo Saka pèsera lourd pour Arsenal. L’ailier joue un rôle central dans l’animation offensive de l’équipe, et son absence met à l’épreuve la profondeur des options d’Arteta dans le dernier tiers du terrain. La blessure de William Saliba constitue une autre source d’inquiétude défensive pour les visiteurs.

Newcastle sera privé d’Ewen Jaouen et de Joelinton, mais le retour de la trêve internationale apporte aussi son lot de complications. Lewis Hall, qui a brillé avec l’Angleterre pendant la fenêtre de Ligue des nations, revient en club en grande forme et devra apporter de la largeur et de l’énergie sur le côté gauche.

Le mois de décembre réserve un calendrier chargé aux deux clubs. Arsenal affrontera le Real Madrid en Ligue des champions le 9 décembre, tandis que Newcastle recevra Manchester United le 2 décembre, ce qui fait de cette rencontre un rendez-vous crucial du début de l’hiver.

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