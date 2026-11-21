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Newcastle United est revenu après une entame dominée par Arsenal pour arracher le nul (2-2) à St James’ Park. Les ajustements tactiques de Matthias Jaissle ont neutralisé l’organisation sophistiquée du milieu de terrain de Mikel Arteta dans un match aux deux périodes bien distinctes.

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Sur le plan tactique, cette rencontre a opposé la domination d’une organisation structurée à l’imprévisibilité des transitions. Mikel Arteta est arrivé à St James’ Park avec une consigne claire : monopoliser le ballon. Avec 66 % de possession, Arsenal a repoussé Newcastle United jusque dans son dernier tiers.

Grâce à un 4-2-3-1 fluide qui prenait souvent la forme d’un 3-2-5 avec le ballon, Arsenal cherchait à créer des surnombres dans les demi-espaces. Ce plan a rapidement porté ses fruits : Eberechi Eze a ouvert le score à la 33e minute sur une passe décisive de Kai Havertz.

Jaissle, à l’inverse, a privilégié la verticalité défensive et des déclenchements de pressing intenses. Malgré son retard à la pause, Newcastle cherchait à attirer les latéraux d’Arsenal vers l’avant avant de lancer des contre-attaques rapides sur les côtés. Cette capacité à accepter de subir sans le ballon, associée à des changements de joueurs ambitieux à la mi-temps, a permis à Newcastle de casser le rythme d’Arsenal. La maîtrise des visiteurs a alors cédé la place à un match nul chaotique, ponctué d’occasions d’un but à l’autre.

Le dispositif tactique de Newcastle United

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Newcastle United s’est présenté en 4-2-3-1, avec un bloc médian destiné avant tout à couper les lignes de passe vers Martin Oedegaard. Le double pivot formé par Lewis Miley et Joe Willock devait coulisser pour empêcher Arsenal de trouver des passes pénétrantes dans l’axe.

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Pour Newcastle, le déplacement du ballon vers les défenseurs centraux d’Arsenal, Gabriel ou Jurrien Timber, constituait un signal pour déclencher le pressing. Will Osula orientait alors sa course afin de pousser le jeu vers l’extérieur, où Newcastle cherchait à enfermer les latéraux contre la ligne de touche.

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À la relance, Newcastle jouait directement. Conscient de la position haute de la défense d’Arsenal, Hornicek sautait souvent le milieu de terrain pour chercher la présence physique d’Osula ou la vitesse de Harvey Barnes. L’objectif était de récupérer les deuxièmes ballons dans le tiers médian, puis d’exploiter immédiatement l’espace derrière Riccardo Calafiori et Ezri Konsa.

Cette approche directe s’est traduite par 12 tirs au total malgré une faible possession. En défense, Dan Burn dirigeait une arrière-garde qui privilégiait les dégagements (14) plutôt qu’une relance élaborée, afin que la pression exercée par les quatre joueurs offensifs d’Arsenal ne provoque pas de pertes de balle catastrophiques dans son propre dernier tiers. L’égalisation de Barnes peu après la pause est directement née de cette priorité donnée aux transitions.

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Le dispositif tactique d’Arsenal

L’équipe d’Arteta évoluait dans un 4-2-3-1 sophistiqué, largement fondé sur la sûreté technique de Bruno Guimaraes et Declan Rice. Avec Guimaraes dans un rôle de meneur de jeu reculé face à son ancien club, Arsenal dictait le tempo.

Le placement d’Eberechi Eze constituait le cœur du dispositif : libre de quitter le côté gauche pour se glisser dans les espaces de l’axe, il créait une supériorité numérique au milieu qu’il était difficile pour Newcastle de contenir en première période.

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Sans le ballon, Arsenal adoptait un 4-4-2 avec un pressing haut, Havertz et Oedegaard en première ligne pour empêcher Newcastle de relancer court. Lorsque ce pressing était contourné, la vitesse de repli de Timber et Gabriel devenait cruciale. Le dispositif a toutefois montré ses failles quand Newcastle a engagé davantage de joueurs vers l’avant en seconde période.

Si la domination territoriale d’Arsenal était totale, ses 1,42 but attendu (xG) suggéraient que l’équipe peinait à transformer ses 66 % de possession en occasions de grande qualité face à une défense de Newcastle regroupée dans sa surface. Le deuxième but, inscrit par Noni Madueke sur une passe d’Oedegaard, a illustré sa capacité à marquer grâce à un exploit individuel et à des combinaisons élaborées dans le dernier tiers, même lorsque sa maîtrise tactique d’ensemble commençait à lui échapper.

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Le duel tactique

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La bataille décisive s’est jouée sur les côtés. En première période, les latéraux d’Arsenal repiquaient dans l’axe pour former un carré au milieu que Newcastle ne parvenait pas à contenir, ce qui a conduit à l’ouverture du score d’Eze. Mais l’entrée de Tino Livramento et d’Anthony Elanga à la pause, décidée par Jaissle, a complètement changé la physionomie du match.

En apportant une réelle vitesse sur les ailes, Newcastle a obligé les ailiers d’Arsenal à défendre plus bas, réduisant la force offensive des visiteurs. Le duel a basculé en faveur de Newcastle au cours d’un quart d’heure intense pendant lequel Malick Thiaw et Harvey Barnes ont renversé la rencontre. Arteta a tenté de reprendre le contrôle en faisant entrer Victor Gyoekeres et Mikel Merino en fin de match, mais la partie avait déjà pris la tournure chaotique que préférait Newcastle.

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En définitive, le pari de Jaissle d’adopter en seconde période un jeu de transition plus risqué, mais potentiellement plus payant, a permis de neutraliser le jeu de position structuré d’Arteta. Sur le plan tactique, le nul reflète donc assez fidèlement la rencontre.

Les ajustements en cours de match

Le match a été transformé par le triple changement effectué par Jaissle à la mi-temps. Les sorties de Dedic, Murphy et Steur au profit de Livramento, Ramsey et Elanga ont apporté à Newcastle les qualités athlétiques nécessaires pour maintenir un pressing plus haut.

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Cet ajustement a fait passer Newcastle d’un bloc médian en 4-2-3-1 à un 4-3-3 beaucoup plus agressif lors des transitions défensives, déstabilisant la relance d’Arsenal. L’effet a été immédiat : Barnes a égalisé seulement quatre minutes après la reprise.

Arteta a répondu à la 70e minute par un triple changement, faisant entrer Kepa Arrizabalaga en remplacement de Raya, blessé, ainsi que Tzolis et Lewis-Skelly. Il s’agissait de redonner de l’énergie à un milieu de terrain qui baissait de régime. L’ajustement le plus important a consisté à replacer brièvement Madueke dans un rôle offensif plus axial, ce qui a conduit à son but égalisateur à la 78e minute.

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Dans les dernières minutes, les deux entraîneurs ont privilégié la prudence. Sven Botman est entré côté Newcastle pour renforcer la défense dans le jeu aérien face aux centres tardifs, tandis qu’Arsenal a fait appel à Merino pour apporter de la taille et répondre à la menace de Newcastle sur coups de pied arrêtés. Ces ajustements ont empêché les deux équipes d’inscrire un but victorieux en fin de match, au terme d’une seconde période très tactique.

Conclusion

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En définitive, le résultat s’explique par la capacité de Newcastle à tirer parti du chaos tactique, face à la dépendance d’Arsenal envers une organisation rigide. Si la domination d’Arsenal en première période a montré jusqu’où le système d’Arteta pouvait mener son équipe, son incapacité à inscrire un deuxième but pendant cette période lui a coûté cher. Les changements de Newcastle à la pause et l’efficacité de Barnes et Thiaw ont exploité les difficultés d’Arsenal à gérer les transitions sous pression.

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Ce match nul sur le plan tactique reflète une rencontre où Arsenal a remporté la bataille statistique de la maîtrise, mais où Newcastle a pris le dessus sur les plans mental et physique grâce à ses ajustements. Les deux entraîneurs auront encore à faire leurs preuves dans la gestion des transitions défensives.