Comment regarder Newcastle United-Arsenal avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 12:30 St James' Park

La Premier League fait son retour à St James' Park samedi soir. Newcastle United reçoit Arsenal pour une rencontre qui s’annonce intense à Newcastle upon Tyne.

Arsenal arrive en tête du championnat avec 27 points pris sur 30 possibles et cinq longueurs d’avance. L’équipe de Mikel Arteta s’est montrée implacable durant les premiers mois de la saison. Ses victoires sur le terrain de Liverpool et en Ligue des champions ont confirmé ses ambitions.

Pour Newcastle, ce match arrive à un moment délicat. L’équipe de Matthias Jaissle n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches à St James' Park cette saison. Deux défaites consécutives en Premier League avant la trêve internationale ont accentué la pression avant cette rencontre.

Ce match a aussi une dimension personnelle. Bruno Guimaraes revient à Tyneside pour la première fois depuis son transfert estival à Arsenal pour 75 millions de livres, et l’accueil des supporters locaux ne devrait pas être chaleureux. Il a déjà montré cette saison qu’il savait gérer un public hostile en marquant contre Sunderland après son entrée en jeu.

Harvey Barnes a évoqué ces retrouvailles sans détour avant la rencontre, écartant toute considération sentimentale. Son message était clair : Newcastle se concentre sur le résultat, pas sur l’événement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Newcastle-Arsenal, notamment l’heure du coup d’envoi, l’actualité des équipes et leur forme récente.

Actualité des équipes et effectifs