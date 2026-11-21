Comment regarder Newcastle United - Arsenal avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 12:30 St James' Park

La Premier League revient à St James’ Park samedi soir : Newcastle United reçoit Arsenal pour une rencontre qui s’annonce électrique à Newcastle upon Tyne.

Arsenal arrive en tête du championnat avec 27 points pris sur 30 possibles et cinq longueurs d’avance au sommet du classement. L’équipe de Mikel Arteta s’est montrée implacable lors des premiers mois de la saison, et ses victoires à Liverpool et en Ligue des champions ont confirmé ses ambitions.

Pour Newcastle, ce rendez-vous tombe à un moment délicat. L’équipe de Matthias Jaissle n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches à domicile à St James’ Park cette saison. Deux défaites consécutives en Premier League avant la trêve internationale ont accru la pression à l’approche de cette rencontre.

Ce match a aussi une dimension personnelle. Bruno Guimaraes revient à Tyneside pour la première fois depuis son transfert estival à Arsenal pour 75 millions de livres, et l’accueil des supporters locaux risque d’être froid. Il a déjà montré cette saison qu’il savait faire face à un public hostile, en marquant contre Sunderland après être entré en jeu.

Harvey Barnes a évoqué directement ces retrouvailles avant le match, sans laisser de place aux sentiments. Son message était clair : Newcastle se concentre sur le résultat, pas sur l’événement.