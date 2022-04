"Newcastle sera aussi grand que le PSG et Manchester City", selon un joueur des Magpies

Le milieu de terrain de Newcastle, Jonjo Shelvey, estime que le club deviendra bientôt un "grand club" au même titre que Manchester City et le PSG, suite au rachat du club par des fonds importants. Un consortium dirigé par l'Arabie saoudite a racheté le club à Mike Ashley en octobre et a promis de transformer les Magpies en une équipe capable de rivaliser avec la Premier League et l'élite européenne.

"Nous avions besoin d'être racheté"

La nomination d'Eddie Howe au poste de manager et les investissements importants réalisés dans les joueurs en janvier ont déjà permis au club de s'éloigner de la zone de relégation alors qu'ils étaient très mal embarqués, mais Shelvey affirme que ce n'est que le début. Le milieu de terrain ne tarit pas d'éloges sur l'impact que Howe a eu depuis qu'il a remplacé Steve Bruce, l'ancien entraîneur de Bournemouth aidant à développer un fort esprit d'équipe.

Bruno Guimararaes héros de Newcastle

"J'aime la vie ici, Newcastle est un endroit où il fait bon vivre. D'habitude, je ne fais que trois ans puis je pars, mais je suis installé", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Ne nous voilons pas la face, nous avions besoin d'être repris. Tout le monde au club tire dans la même direction - la camaraderie qui règne dans le club est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Je n'ai jamais eu un manager comme ça avant. La première chose qu'il a faite, c'est de donner à chacun une feuille de papier sur laquelle il devait écrire le nom de sa femme et de ses enfants, ainsi que tous nos anniversaires. Il veut tout savoir sur tout le monde".

"Newcastle sera un club massif"

"Je suis heureux d'être sa tasse de thé et je veux tout faire pour lui rendre la pareille. Dans certains clubs, on se fait harceler si l'on ne joue pas. Les joueurs peuvent parfois jeter l'entraînement, mais à Newcastle, ceux qui ne jouent pas sont à l'entraînement le lendemain pendant que les autres récupèrent - ils sont probablement plus en forme que ceux qui ont joué la veille", a ajouté Shelvey.

Interrogé sur les ambitions du club, l'ancien milieu de terrain de Swansea et Liverpool a déclaré qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'ils pouvaient réaliser. "Ce club sera massif. Je parle de PSG et de Man City", a-t-il déclaré. "Il faudra du temps, et c'est un processus de construction, mais Newcastle peut aller au sommet. Nous devons juste être patients. Tout ce que je veux, c'est faire partie de ce processus."

Shelvey a également exprimé sa détermination à impressionner suffisamment Howe pour obtenir un nouveau contrat à St James' Park et jouer son rôle dans la transformation du club. Le joueur de 30 ans, qui a rejoint Newcastle en provenance de Swansea en 2016, entrera dans les 12 derniers mois de son contrat la saison prochaine. "Je veux montrer au club que je justifie de quelques années supplémentaires", a-t-il ajouté. "Je serais heureux de lever les mains et de dire que je ne mérite pas d'être ici si je sentais que je ne peux plus jouer à ce haut niveau, mais je veux rester aussi longtemps que possible et faire partie de tout cela."