Newcastle rejette une offre de 55 millions de livres sterling et met fin aux espoirs d’Arsenal

Selon des sources brésiliennes, Newcastle United aurait rejeté une offre officielle de 55 millions de livres sterling émanant d’Arsenal pour s’attacher les services de son milieu de terrain vedette.

Cette décision intervient après que les dirigeants des « Gunners » ont entamé des discussions préliminaires avec le Brésilien Bruno Guimarães, au cours desquelles des signes encourageants laissaient entrevoir la possibilité de conclure le transfert. Cependant, la chaîne ESPN a confirmé que la direction de Newcastle restait ferme sur sa position, refusant catégoriquement de se séparer de l’un des piliers de l’équipe.

Les Magpies multiplient les efforts pour prolonger le milieu de terrain, dont le contrat actuel, signé à son arrivée en janvier 2022 en provenance de l’Olympique lyonnais, expire dans deux ans. Le Brésilien a déjà disputé plus de 150 matchs sous les couleurs du club anglais.

Cette détermination à le conserver s’inscrit dans un contexte où les Magpies, déjà touchés par le départ d’Anthony Gordon vers le FC Barcelone, font face à une pression intense pour préserver leur effectif, plusieurs autres éléments étant courtisés par de grands clubs.

De son côté, Arsenal, fraîchement couronné champion d’Angleterre pour la première fois depuis 22 ans, entend renforcer son milieu de terrain, identifié comme un poste clé cet été.

Les ambitions du champion d’Angleterre ne s’arrêtent pas là : le club londonien surveille aussi de près la situation de l’Italien Sandro Tonali chez les Magpies, même si Tottenham se montre plus actif pour l’instant et que Manchester City reste dans la course. Les Gunners surveillent aussi Morgan Rogers (Aston Villa) et, plus ponctuellement, l’attaquant de l’Atlético Madrid Julián Álvarez.