Des rapports de presse ont révélé les véritables raisons qui ont poussé l'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, à prendre la décision de quitter son poste dans les prochains jours.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de l'entraînement d'Al-Ahli, ce jeudi, afin de diriger le club de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a confirmé que le départ de Jaissle n'était pas uniquement dû à l'offre qu'il a reçue pour entraîner Newcastle, mais aussi au désaccord sur le renouvellement de son contrat, qui expire avec Al-Ahli à la fin de la saison prochaine.

Le journal a précisé que l'entraîneur allemand souhaitait inclure dans le nouveau contrat une clause lui permettant de percevoir l'intégralité de la valeur du contrat en cas de limogeage, tout en acceptant que son salaire ne soit pas augmenté.

Le club saoudien a refusé cette clause, insistant pour que la clause pénale ne porte que sur 6 mois seulement, d'autant plus que le nouveau contrat devait s'étendre sur les 4 prochaines années, jusqu'en 2030, ce qui signifie que sa valeur aurait dépassé les 150 millions de riyals saoudiens.

Al-Ahli a tenté de parvenir à un accord lors d'une réunion tenue à la fin du stage à l'étranger d'Al-Ahli au Portugal, en présence du directeur sportif Rui Pedro, mais cela n'a pas abouti, poussant Jaissle à démissionner dès son retour en Arabie saoudite, sans accompagner l'équipe à Djeddah.

Il convient de rappeler que Jaissle dirige Al-Ahli depuis 2023, et qu'il a réussi à remporter avec le club le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite pendant deux saisons consécutives, ainsi que le titre de la Supercoupe d'Arabie saoudite après une absence de 9 années complètes.