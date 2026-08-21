Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 11:30 St James' Park

Le match Newcastle United-Liverpool débutera le 23 août 2026 à 11h30 EST et à 16h30 GMT.

Newcastle-Liverpool, le choc de deux équipes en transition

Matthias Jaissle. L’Allemand de 38 ans a excellé lors de ses précédents passages en Autriche et en Arabie saoudite, mais n’a encore jamais entraîné en Angleterre, encore moins en Premier League. Le club a aussi perdu trois éléments majeurs, Anthony Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimarães, partis respectivement à Barcelone, Tottenham et Arsenal cet été. Newcastle a terminé à une décevante 12e place la saison dernière, et beaucoup s’attendent à le voir faire pire cette fois. Bazoumana Touré, 20 ans, est son recrutement le plus cher de l’été avec 42,8 millions de livres sterling, et le club aura besoin que l’ailier ivoirien s’adapte immédiatement. Lukas Hornicek, le gardien international tchèque de 24 ans, arrive de Braga pour 26 millions de livres sterling.

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Deux nouveaux hommes sur le banc

Andoni Iraola est arrivé à Anfield en provenance de Bournemouth pour remplacer Arne Slot, licencié après une saison 2025-2026 décevante au cours de laquelle Liverpool a terminé cinquième. Iraola a mené Bournemouth en Europe la saison dernière malgré les départs de défenseurs clés et du talisman Antoine Semenyo. Le technicien espagnol est connu pour son approche agressive et résolument offensive du football.

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Liverpool peut-il remplacer Salah ?

Liverpool a perdu plusieurs cadres. Ibrahima Konaté a rejoint le Real Madrid, la légende du club Mo Salah s’est engagée avec Trabzonspor et le latéral expérimenté Andy Robertson est parti à Tottenham. Liverpool a recruté Jérémy Jacquet en provenance de Rennes et l’ancien attaquant d’Osasuna Víctor Muñoz pour un total de 90 millions de livres sterling. Un remplaçant direct de Salah n’est pas encore arrivé, donc la pression sur les recrues phares de l’été dernier, Florian Wirtz et Alexander Isak, sera encore plus importante. Le meilleur joueur du club la saison dernière, Dominik Szoboszlai, a signé un nouveau contrat de longue durée. Le défenseur central uruguayen Ronald Araujo est un prêt intéressant en provenance de Barcelone.

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Newcastle-Liverpool : les stats à retenir

Liverpool est invaincu lors de ses 19 derniers matches de Premier League contre Newcastle, avec 14 victoires et cinq nuls.

Chacune des trois dernières rencontres de Premier League entre Newcastle et Liverpool à St. James’ Park a vu un but décisif pour le résultat être inscrit après la 90e minute.

Lors de ses neuf derniers déplacements en première division à St. James’ Park, Liverpool s’est imposé à six reprises et a fait match nul trois fois.

À ce jour, 198 buts ont été inscrits lors des rencontres de Premier League entre Newcastle et Liverpool. Deux buts dans ce match en feraient la troisième affiche à atteindre les 200 dans la compétition, après Liverpool-Tottenham Hotspur (211) et Arsenal-Tottenham (200).

Seuls Aston Villa et Manchester City ont connu une plus longue série de victoires en Premier League que Liverpool la saison dernière, mais seules quatre équipes, dont Chelsea et Tottenham, ont eu une plus mauvaise série de défaites. Sa série de quatre nuls en janvier n’a été dépassée que par Bournemouth et Brentford.

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Compositions probables

Newcastle (4231) : Pope ; Miley, Thiaw, Botman, Hall ; Bamba, Steur ; Toure, Ramsey, Elanga ; Wissa.

Liverpool (4231) : Alisson ; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez ; Szoboszlai, Gravenberch ; Ngumoha, Wirtz, Gakpo ; Isak.

Nouvelles des équipes et effectifs

L’entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, est privé de cinq joueurs pour cette rencontre. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga et Lewis Hall sont tous annoncés blessés. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée. Une composition probable n’a pas été confirmée, et d’autres mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, doit composer avec une liste d’absents nettement plus longue. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros et Curtis Jones sont tous forfait sur blessure. Aucune suspension ne s’applique. En l’absence de composition confirmée, les nouvelles de l’équipe seront actualisées à l’approche du match.

Forme

Newcastle aborde la nouvelle saison avec un bilan mitigé en pré-saison, avec deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-2 contre Valence le 8 août, tandis qu’il a subi une défaite 4-1 contre Bristol City fin juillet. Sur ces cinq matches, Newcastle a marqué huit buts et en a encaissé huit, et son seul résultat compétitif dans cet échantillon a été une défaite 2-0 à Fulham lors de la dernière journée de la saison dernière.

Les cinq derniers matches de Liverpool ont eux aussi produit un bilan partagé : deux victoires, un nul et deux défaites. Son match le plus récent a été une défaite 2-3 contre Monaco le 9 août. Liverpool a battu Sunderland 4-2 et Wrexham 1-0 pendant la pré-saison, mais s’est aussi incliné 2-4 contre Leeds United. Le dernier résultat compétitif de Liverpool a été un nul 1-1 à Brentford lors de la dernière journée de 2025-2026. Sur ces cinq matches, Liverpool a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 31 janvier 2026, lorsque Liverpool a battu Newcastle 4-1 à Anfield en Premier League. Avant cela, Newcastle s’était imposé 2-3 à St James' Park en août 2025, également en championnat. Sur les cinq dernières confrontations, Liverpool s’est imposé à trois reprises et Newcastle deux fois, les deux équipes ayant aussi fait match nul 3-3 à St James' Park en décembre 2024. Ces cinq matches ont produit 16 buts au total.