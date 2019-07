Newcastle - Le président du club l'a mauvaise contre Rafael Benitez

Mike Ashley, l'extravagant propriétaire de Newcastle, n'a résolument pas digéré le choix de Rafael Benitez, désormais entraîneur du Dalian Yifang.

"De la victoire en Championship jusqu'à ces deux saisons en , les supporters, les joueurs et le staff ont été unis. Je voulais rester, mais je ne voulais pas seulement signer une prolongation de contrat, je voulais faire partie d'un projet. Malheureusement, c'est devenu évident pour moi que les dirigeants ne partageaient pas la même vision", avait déclaré Rafael Benitez dans un communiqué adressé aux supporters de , pour justifier son choix de ne pas poursuivre l'aventure chez les Magpies, après des années de bons et loyaux services.

Sauf que quelques semaines plus tard, l'ancien technicien des Reds s'est engagé en faveur du club chinois Dalian Yifang, où il touchera un salaire annuel impressionnant, s'élevant tout de même à 13,3 millions d'euros. Suffisant pour faire enrager Mike Ashley, l'extravagant propriétaire de Newcastle, qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour reprocher à Rafael Benitez d'avoir préparé un mauvais coup.

"J'ai été déçu par son choix", peste le président du club

"Rafael (Benitez) m'a manipulé (...) Il nous demandait toujours quelque chose en plus. Il voulait que son salaire soit augmenté de 50 %, tout en sachant que je ne pouvais pas accepter. Et quand bien même j'aurais accepté, il aurait trouvé autre chose à demander", a en effet confié le président dans un entretien publié par le Daily Mail vendredi soir, avant de le faire passer pour un mercenaire.

"Les priorités de Rafa étaient : l'argent qu'il peut gagner, puis son image et enfin le club (Newcastle). En partant en , il a choisi la solution de facilité, celle qui consiste à prendre de l'argent (le salaire annuel de Benitez est désormais de 13,3 M€ par an). J'ai été déçu par son choix. S'il était retourné au Real, ou s'il avait signé dans un club du Top 6 de Premier League, j'aurais compris...", a ensuite lâché Ashley, qui a précisé que sa priorité était de conserver Benitez, arrivé à Newcastle en 2016, et qui arrivait en fin de contrat en fin de saison dernière.