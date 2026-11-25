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Le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF), actionnaire majoritaire de Newcastle United, envisage de céder jusqu’à 25 % du club par l’émission de nouvelles actions. Les fonds iraient directement au club, et non au PIF. La priorité serait de financer un nouveau stade, estimé à environ 1,3 milliard de livres, ou de réaménager St James’ Park, alors que Newcastle cherche à attirer d’importants investissements extérieurs.

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Le PIF fait appel à JP Morgan

Le PIF a chargé JP Morgan de piloter la vente de jusqu’à un quart de Newcastle par l’émission de nouvelles actions, comme l’a révélé The Athletic. La banque, basée à New York, a récemment travaillé sur la tentative avortée de la FIFA de céder 20 % de ses droits commerciaux.

Le fonds détient environ 85 % du club, le reste appartenant à la famille Reuben. Les deux participations seraient diluées. Le PIF a racheté Newcastle à Mike Ashley pour 305 millions de livres en octobre 2021. Son gouverneur, Yasir Al-Rumayyan, a assisté à son premier match de la saison samedi, lors du match nul 2-2 contre Arsenal .

Des fonds directement injectés dans le club

Aucune somme issue de l’émission d’actions ne reviendrait au PIF : les nouveaux investisseurs injecteraient des fonds directement dans Newcastle en échange d’une participation pouvant atteindre un quart du capital. Des sources proches du fonds assurent qu’il reste engagé auprès du club sur le long terme et qu’il ne s’agit pas d’une vente totale.

Newcastle a besoin d’environ 1,3 milliard de livres pour construire un nouveau stade d’une capacité comprise entre 65 000 et 72 000 places. Le directeur général David Hopkinson a déclaré plus tôt ce mois-ci : « Quelle que soit notre décision, elle engagera le club pour une génération et définira sa prochaine ère. Cela coûtera cher. »

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Hopkinson évoque des discussions avec des banques

Le club prévoit également un nouveau centre d’entraînement près de l’aéroport international de la ville. Hopkinson a révélé que des discussions étaient en cours avec des banquiers.

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Il a ajouté : « À mon arrivée, nous en étions au stade du concept. Nous progressons nettement vers des options mieux définies et vers la phase où nous déterminons comment procéder. C’est un projet d’envergure mondiale. Nous avons récemment passé beaucoup de temps avec des banquiers de New York à réfléchir à la manière de le mener à bien et aux options que nous pouvons envisager. Je peux vous assurer que nous y travaillons chaque jour et j’espère que nous aurons bientôt quelque chose de concret à vous présenter. »

Le PIF réduit ses dépenses dans le sport

Cette démarche intervient alors que le PIF réduit ses dépenses dans le sport, après avoir retiré son soutien au LIV Golf et vendu une participation dans Al-Hilal, club de Saudi Pro League.

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Newcastle n’est pas le seul club dans cette situation : Everton et Crystal Palace cherchent également de nouveaux investissements. Le PIF estimerait, quant à lui, que Newcastle pourrait à terme valoir 5 milliards de livres si un partenaire minoritaire est trouvé.