Newcastle ferme la porte à Manchester United : Lewis Hall, arrière gauche de l’Angleterre, n’est pas à vendre en janvier

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Newcastle est déterminé à conserver Lewis Hall à St James’ Park au-delà du mois de janvier, portant un premier coup aux projets de Mauricio Pochettino pour résoudre la crise au poste d’arrière gauche de Manchester United. L’international anglais, qui vient de museler Lamine Yamal, n’est pas à vendre. Newcastle se prépare à une nouvelle bataille, alors que Manchester United et plusieurs grands clubs européens s’intéressent à lui.

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Newcastle exclut de vendre Hall en janvier

Newcastle n’a aucune intention de vendre Lewis Hall lors du mercato de janvier , ce qui constitue un premier revers pour le nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino. Manchester United a tenté de recruter le joueur de 22 ans cet été, mais l’arrière gauche a préféré lier son avenir à Newcastle en signant en septembre un nouveau contrat de longue durée, assorti d’un salaire de 150 000 £ par semaine.

Selon la Press Association, Newcastle n’étudiera aucune offre pour l’international anglais en janvier. The Sun ajoute que le club estime Hall à 80 millions de livres et se prépare à une nouvelle bataille pour le conserver, Manchester United étant prêt à revenir à la charge.

Manchester United a un besoin urgent d’un arrière gauche

Manchester United manque cruellement d’options au poste d’arrière gauche après les blessures de Luke Shaw et Patrick Dorgu cette saison. Ce problème a contraint Michael Carrick à aligner les arrières droits Diogo Dalot et Noussair Mazraoui sur le côté gauche. L’ancien milieu de terrain a été limogé jeudi dernier après une seule victoire en 11 matches.

Pochettino devrait disposer d’une enveloppe importante pour remodeler l’effectif en janvier, le recrutement d’un arrière gauche étant considéré comme une priorité majeure. Hall reste en tête de sa liste, mais la position de Newcastle pourrait contraindre l’Argentin à chercher ailleurs.

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Les performances de Hall avec l’Angleterre alertent les grands clubs européens

La cote de Hall a grimpé depuis qu’il s’est imposé comme le premier choix de Thomas Tuchel au poste d’arrière gauche. Il a muselé Yamal dimanche à Madrid lors de la victoire 3-2 de l’Angleterre contre l’Espagne en Ligue des nations. C’est la deuxième fois en huit mois qu’il prend le dessus sur l’ailier du FC Barcelone, après s’être déjà illustré en Ligue des champions.

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Cette prestation a attiré l’attention de certains des plus grands clubs européens, mais Newcastle n’est soumis à aucune pression pour vendre. Les départs d’Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes et Kieran Trippier ont dissipé les inquiétudes liées au respect des règles financières à Newcastle.

Hall devrait rester à Newcastle jusqu’en 2028

L’entraîneur principal Matthias Jaissle a reçu l’assurance que Hall ne partirait pas cette saison, et des sources estiment que le joueur, supporter de Newcastle depuis l’enfance, restera au moins jusqu’à l’été 2028.

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Jaissle cherche plutôt à recruter un attaquant et un nouveau numéro 10 en janvier, tandis que Hall pourrait affronter Manchester United lors de sa venue à St James’ Park le 2 décembre.