Newcastle est le grand gagnant de ce dossier. Des clauses inattendues expliquent la rapidité avec laquelle le transfert de Gordon a été finalisé

Selon la presse espagnole, le contrat d’Anthony Gordon au FC Barcelone contient des clauses surprenantes.

Le club catalan a ainsi finalisé son premier recrutement estival en versant 70 millions d’euros à Newcastle United pour s’attacher les services de l’international anglais.

Hans Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a exprimé sa pleine conviction quant à l’importance de recruter l’attaquant des Magpies pour renforcer le secteur offensif des Blaugranas, poussant le directeur sportif Deco à agir avec rapidité et efficacité pour finaliser l’opération.

Alors que l’attaquant se concentre sur sa Coupe du monde avec les « Three Lions », les termes de l’accord entre les deux clubs ont été dévoilés.

Selon le journal catalan Sport, qui cite le quotidien britannique Mirror, le club catalan a accepté deux clauses essentielles, en plus du montant fixe de 70 millions d’euros, pour finaliser le transfert de l’ailier international anglais.

Le premier, d’une valeur potentielle de 10 millions d’euros, se décline en deux paliers : l’un collectif, l’autre indexé sur les performances individuelles du joueur.

Le deuxième prévoit des clauses supplémentaires pouvant atteindre 5 millions d’euros au profit de Newcastle, en fonction des titres gagnés par le Barça durant le contrat du joueur, initialement valable jusqu’au 30 juin 2031.

Enfin, Newcastle pourrait toucher 5 millions de plus si l’attaquant répond aux attentes et s’impose comme un élément clé de l’effectif de Flick ; Enfin, les « Magpies » toucheront un million d’euros par saison, à condition que l’attaquant dispute au moins 60 % des matchs de chaque exercice.



