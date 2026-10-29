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Newcastle United a dépêché des recruteurs en Pologne pour observer Jakub Krzyzanowski, le jeune latéral gauche du Wisla Krakow, en vue du prochain mercato hivernal. Le club de Premier League envisage de formuler une offre pour le défenseur de 20 ans, dont les performances régulières sur la scène nationale ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

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Newcastle suit un talent polonais prometteur

Des représentants de Newcastle se sont récemment rendus à Reymonta pour observer le joueur formé au club face au Rakow Czestochowa, selon TEAMtalk. Si Newcastle n’en est encore qu’à un stade exploratoire, une option envisagée consisterait à recruter le joueur à la mi-saison avant de le prêter immédiatement à Krakow pour le reste de l’exercice. Estimé à environ 5 millions d’euros (4,2 millions de livres sterling), le jeune joueur devrait faire l’objet d’offres concrètes à la réouverture du marché des transferts.

Le club a repoussé de précédents prétendants

Après avoir fait ses débuts en équipe première à 17 ans, puis inscrit des buts et délivré des passes décisives lors d’un prêt en 2024-2025 au club italien du Torino, où il a joué régulièrement, le latéral a disputé l’intégralité des minutes de championnat cette saison, aidant ainsi Wisla à se mêler à la lutte en haut du classement.

Ses performances ont poussé Augsburg, club de Bundesliga, à soumettre une offre officielle en fin de mercato estival, que Wisla a refusée. Le joueur a reconnu avoir entendu parler de l’approche du club allemand, tout en précisant qu’elle relevait encore, à ses yeux, de la spéculation et qu’il était heureux dans son club de toujours.

Plus tôt cette année, le club autrichien Sturm Graz a également vu une approche repoussée. Les clubs tchèques Sigma Olomouc, Hradec Kralove et Banik Ostrava ont tous manifesté leur intérêt. Ce dernier a même vu une offre acceptée lors du mercato hivernal, avant que le défenseur ne choisisse de rester pour lutter pour la montée.

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Des clubs européens entrent dans la course

De nouvelles demandes de renseignements émanant d’un éventail plus large de clubs européens sont arrivées après la récente rencontre de Wisla contre Legia Warszawa, signe d’un intérêt croissant de la part d’équipes des cinq grands championnats européens.

Le club polonais reste toutefois en position de force dans les négociations et n’a aucune nécessité immédiate de vendre son joueur convoité, dont il a récemment prolongé le contrat jusqu’en juin 2030.

Le mercato de janvier, un test décisif

La décision de Newcastle de donner suite à ses premières missions d’observation par une offre concrète cet hiver dépendra de l’évaluation que fera son équipe de recrutement de Krzyzanowski dans les semaines à venir. La possibilité de le prêter à Wisla jusqu’à l’été prochain pourrait être déterminante pour convaincre le joueur et le club d’accepter un transfert à la mi-saison. Alors que d’autres clubs européens s’intéressent à lui et que son prix reste abordable, Newcastle pourrait devoir agir rapidement en début d’année.