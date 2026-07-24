Newcastle dévoile son nouveau maillot extérieur adidas pour la saison 2026-2027, inspiré du château emblématique de la ville

Pour le nouveau maillot third des Magpies, adidas puise dans l’inspiration rétro : une base bleu marine profond agrémentée de détails traditionnels, tels que l’écusson vintage de Newcastle et le célèbre logo Trefoil.

Le maillot à col V, teinté de « Night Navy », est recouvert d’un motif graphique s’inspirant de l’iconographie du château emblématique de la ville, rendant ainsi hommage à l’histoire de Newcastle et au monument qui a donné son nom à la cité. Les trois bandes blanches d’adidas courent le long des épaules, tandis qu’une pie est brodée à l’arrière du cou, clin d’œil subtil au surnom des Magpies.

Newcastle United FC

Le short marine et les chaussettes coordonnées complètent cette tenue d’extérieur.

Comme les autres maillots de football haut de gamme d’adidas, la version authentique intègre la technologie CLIMACOOL et un tissu à séchage rapide conçu pour évacuer la transpiration et aider les joueurs à rester au frais et à l’aise sur le terrain.

Newcastle United FC

Pour accompagner ce lancement, adidas et Newcastle ont dévoilé un film de campagne mettant en lumière la jeune génération locale et célébrant ce que le club représente pour des supporters qui ont récemment connu le succès avec les Magpies. Des témoignages authentiques, captés aux quatre coins de la ville, soulignent le lien indéfectible entre le club, la cité et ses habitants.

Boutique : maillot extérieur de Newcastle United 2026-27

Le maillot extérieur 2026-27 de Newcastle United est d’ores et déjà disponible dans les boutiques officielles du club, chez certains revendeurs adidas et sur les plateformes en ligne.



