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Brighton poursuit sa chute en Premier League après sa défaite ce dimanche face à Newcastle United (1-0), lors de la 12e journée du championnat.

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Il s'agit de la deuxième défaite consécutive de Brighton, qui perd trois nouveaux points et s'éloigne un peu plus de la course à la tête de la Premier League.

Brighton reste bloqué à 22 points, à la deuxième place provisoire du championnat d'Angleterre, en attendant le résultat du match entre Arsenal et Manchester City ce soir.

City compte le même nombre de points que Brighton : une victoire ou un match nul ce soir lui offrirait la deuxième place de la Premier League, et Brighton reculerait alors au troisième rang, devant Liverpool, quatrième, à la différence de buts.

Quant à Newcastle, qui s'est imposé grâce à Harvey Barnes (8e, sur penalty), il atteint 16 points et occupe la 12e place du classement de la Premier League.

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Hull City poursuit sa série de victoires

Hull City a enchaîné une nouvelle victoire en battant Crystal Palace 3-2 lors de cette même journée.

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Vainqueur de Brighton 2-0 lors de la journée précédente, Hull City ajoute aujourd'hui trois nouveaux points à son total et grimpe à 17 points, à la neuvième place du classement de la Premier League.

Crystal Palace, qui recevait, reste quant à lui bloqué à 7 points, à la dernière place du classement, et sa situation s'aggrave encore après la défaite du jour.

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Les buts de Hull City ont été inscrits par Oliver McBurnie (38e), Sorba Thomas (48e) et Regan Slater (80e), tandis que Jørgen Strand Larsen (90e) et Adam Wharton (90e+5) ont marqué pour Crystal Palace.

Tottenham bat Sunderland

Tottenham a enchaîné une deuxième victoire consécutive en s'imposant 2-0 face à Sunderland, grâce à un doublé de James Maddison (35e, 70e).

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Tottenham empoche trois précieux points et grimpe à 18 points, à la huitième place, tandis que Sunderland reste bloqué à 9 points, au 18e rang, et voit lui aussi sa situation se compliquer.

Bournemouth s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Fulham dans une autre rencontre de cette journée riche en émotions.

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Marcus Tavernier (21e) et Justin Kluivert (62e) ont marqué pour Bournemouth, tandis que Rodrigo Muniz a inscrit le but de Fulham (28e, sur penalty).

Bournemouth porte son total à 21 points et pointe à la cinquième place, tandis que Fulham reste à 11 points, au 17e rang.