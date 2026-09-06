L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a peut-être trouvé le plan idéal pour neutraliser le danger des corners joués par Arsenal, l'arme la plus redoutable des hommes de Mikel Arteta, qui les a aidés la saison dernière à décrocher le titre de Premier League.

Chelsea s'est incliné face à Arsenal (2-1) à l'Emirates Stadium, dimanche soir, lors de la troisième journée de Premier League, mais Alonso a réussi à réduire le danger des Gunners sur les corners.

Sur les deux premiers corners d'Arsenal, Alonso a envoyé quatre joueurs de Chelsea vers l'avant.

João Pedro et Morgan Rogers sont restés sur la ligne médiane, tandis que Cole Palmer et Pedro Neto se trouvaient à seulement 15 yards dans leur propre moitié de terrain, mais à proximité du rond central.

Le risque d'une supériorité numérique en contre-attaque si Chelsea dégageait le ballon a contraint Arteta à rappeler deux de ses attaquants spécialistes des coups de pied arrêtés afin de garantir l'égalité numérique.

Gary Neville, ancienne star de Manchester United, a été stupéfait pendant qu'il commentait, lorsque cette ruse a produit une scène étrange, le terrain étant presque vidé des joueurs des deux équipes.

La légende de Manchester United a déclaré : « Eh bien, c'est le chaos, parce qu'il y a quatre joueurs de Chelsea positionnés à l'avant du terrain. »

Et d'ajouter, selon le journal anglais « The Sun » : « Arsenal réorganise ses rangs très rapidement, mais la situation ressemble à un cinq contre cinq dans la surface de réparation, c'est de la folie. Quelle chose incroyable. »

Cela ressemblait à un développement, par l'ancien entraîneur du Real Madrid, d'une idée qu'avait eue Liam Rosenior, l'ancien entraîneur des Blues, pour neutraliser l'un des plus grands points forts d'Arsenal.

Il est probable que les entraîneurs des autres équipes, et à coup sûr ceux qui misent sur la solidité défensive de leur formation, cherchent à reproduire cette tactique au cours des semaines et des mois à venir.

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