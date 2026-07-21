Neville s’en prend à l’Argentine : « Si ça pue comme de la merde, alors ça veut dire que c’est de la merde. »

Gary Neville, légende de Manchester United et ex-international anglais, a sévèrement critiqué la prestation de l'Argentine en finale de la Coupe du monde perdue face à l'Espagne, la qualifiant de « véritable catastrophe ». Interrogé sur le podcast « Stick to Football », il a déclaré : « J’ai d’abord exprimé mon admiration pour eux. Mais ils ont très mal joué ; disons-le clairement, leur jeu était médiocre. Ils sont restés dans le match, et il faut leur reconnaître ce mérite. Bravo pour leur mental, mais ils ont très mal joué. »





« L’Argentine possède une alchimie extraordinaire et une compétitivité féroce qui lui permettent de gagner, et elle compte dans ses rangs un joueur incroyable comme Leo. Sans lui, elle aurait eu du mal à atteindre la finale. Mais si ça a l’air de merde, si ça pue la merde, alors c’est forcément de la merde. Ce qu’on a vu en finale, c’était une prestation médiocre ; ils ont mal joué. »



