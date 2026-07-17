Neville réagit vivement aux propos de Romero : « Il faut soutenir Messi au quotidien »

Gary Neville, légende de Manchester United, a réitéré avec fermeté ses critiques à l'encontre du duo défensif de l'équipe d'Argentine, estimant que c'est Lionel Messi qui les tire constamment d'affaire après leurs erreurs défensives.

Cette prise de position intervient après les critiques adressées à Neville par Cristian Romero, suite à la qualification des « Tango » pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol Marca, la réplique de Romero n’a pas éteint la polémique ; elle l’a ravivée.

Quelques heures après que le défenseur argentin lui a adressé un message cinglant — « J’espère que lorsque je prendrai ma retraite, je ne serai pas aussi stupide » — en réaction à ses critiques de la défense albiceleste, l’ex-légende de Manchester United a contre-attaqué sans ciller.

Il a réitéré ses propos, refusé de présenter des excuses et maintenu la pertinence de son analyse avant la demi-finale Angleterre-Argentine.

« Je sais de quoi je parle quand j’analyse un joueur », a-t-il martelé, rappelant que la charnière centrale argentine alterne toujours entre éclats brillants et irrégularité flagrante.

Il a rappelé que l’Albiceleste avait encaissé six buts en phase à élimination directe, puis a lancé la phrase qui a embrasé les réseaux sociaux : « Et s’ils n’avaient pas Lionel Messi en attaque ? Ces deux-là devraient le chérir à chaque minute de chaque jour, car c’est lui qui les sauve après avoir encaissé deux buts contre l’Égypte, deux contre le Cap-Vert, un contre la Suisse et un contre l’Angleterre. »

Selon l’analyste anglais, Messi a masqué nombre d’erreurs défensives que, selon lui, les deux joueurs continuent de commettre.

Il a toutefois tenu à préciser qu’il ne contestait pas leur talent : « J’ai aussi dit qu’ils étaient incroyables. Ce sont des forces de la nature. Ils gagnent tous leurs duels et ont une personnalité hors du commun. »

Il a toutefois immédiatement nuancé son propos : « Ils commettent des erreurs, beaucoup d’erreurs. Ils passent de l’apogée à la chute de manière étrange. »

Selon lui, les performances actuelles de Cristian Romero en Coupe du monde ne suffisent pas à infirmer son diagnostic, car il se base aussi sur les matchs du défenseur en Premier League la saison passée.

Il a ajouté : « Il a joué dans une équipe qui a frôlé la relégation et qui a encaissé 65 buts. Je pense savoir de quoi je parle quand j’observe un joueur. »

Il conclut : « Je pense que Romero est encore relativement jeune. Il n’est pas encore devenu un défenseur expérimenté. Sans la présence de Messi, on parlerait beaucoup plus d’eux deux. Et ce que nous avons vu hier soir, c’était du pur génie. »