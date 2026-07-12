Neville : « J'en ai des frissons quand je regarde Bellingham… Je n'ai jamais vu un joueur anglais comme lui. »

Gary Neville, ancienne star de Manchester United et des « Three Lions », a salué la performance de Jude Bellingham lors de la Coupe du monde 2026, affirmant n’avoir jamais vu cela au sein de la sélection anglaise.

Bellingham a inscrit les deux buts de la victoire anglaise contre la Norvège (2-1) en quarts de finale, qualifiant les siens pour une demi-finale face à l’Argentine mercredi prochain.

Pour Neville, le milieu du Real Madrid a franchi un nouveau palier.

« Sa prestation a été tout simplement époustouflante », a déclaré Neville à « Sky Sports ». « Honnêtement, j’en ai la chair de poule quand je vois une telle performance. Je ne pense pas avoir déjà vu un joueur anglais avoir un tel impact dans un tournoi de cette envergure. »

Il a ajouté : « J’étais aux côtés de Gazza (Paul Gascoigne) en 1996, de Wayne Rooney en 2004 et de Michael Owen en 1998. J’ai suivi ces matchs en direct, et je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. C’est exceptionnel dans tous les sens du terme, et au plus haut niveau. »

Il a conclu : « Ce n’est pas la future star de l’Angleterre, c’est la star actuelle. Ça se passe maintenant. Il faut comprendre que ça va clairement changer la donne. »

Il a souligné : « Tu joues en Coupe du monde. Tu as marqué six buts. Tu as été époustouflant dans tous les sens du terme, tant en attaque qu’en défense. Tu as presque à toi seul mené ton équipe à bon port, avec le soutien de Harry Kane. »

Il conclut : « Mes filles, 16 et 17 ans, sont passionnées de foot et elles sont folles de lui. C’est un héros. Tous les enfants d’Angleterre qui suivent la Coupe du monde rêvent d’être Jude Bellingham. »

Il conclut : « Son influence sur les jeunes de notre pays, et sur ceux qui le suivent ici aux États-Unis, est tout simplement formidable. »

Il conclut : « Il vient un moment dans votre carrière où vous devez performer au plus haut niveau, sinon votre héritage s’en trouve affecté. C’est ce qui distingue les très grands joueurs. »

Tout le monde a les yeux rivés sur lui et se demande s’il est déjà un joueur de niveau mondial. Même moi, avant le début de ce tournoi, je pensais que Harry Kane était notre seul véritable joueur de classe mondiale, et que Declan Rice et Jude Bellingham se trouvaient juste en dessous, au point que nous nous disions : « Non, il faut en faire plus. Tu as encore beaucoup à prouver. »

Il a conclu : « Il a franchi ce cap et il l’a fait. Ce pas supplémentaire est un bond de géant vers le sommet du niveau mondial. »

« Après la rencontre d’hier soir, j’ai échangé avec Roy Keane et Ian Wright ; ils m’ont confirmé qu’à l’heure actuelle, quand on regarde un match, on assiste aux performances du meilleur milieu de terrain du monde, et ce n’est pas seulement parce qu’il marque des buts », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « On a tendance à ne pas trop mettre en avant les buts. On sait qu’on en a besoin, mais ce sont les autres aspects qui, pris dans leur ensemble, font de lui un joueur complet et lui donnent l’avantage. »



















