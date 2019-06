Neville invite Solskjaer à régénérer son effectif de Manchester United

L'ancien joueur des Red Devils a conseillé à l'actuel manager mancunien de procéder à un remue-ménage au sein de son groupe.

Gary Neville a la ferme conviction qu'Ole Gunnar Solskjaer doit se débarrasser de tous ceux qui n’adhèrent pas à ses principes et ceux de .

Pour rappel, les Red Devils sortent d'une saison très décevante. Ils ont terminé sixièmes de la dernière campagne , et ont bouclé ainsi une deuxième année consécutive sans trophée. Des changements sont à prevoir pour essayer de relancer la machine et redonner un visage compétitif à l'équipe.

"Il n'y a pas de tauliers dans cette équipe"

Neville a identifié le manque de leadership comme étant le problème principal de MU et a déclaré que cela contrastait fortement avec son passage au club. "Quand je jouais, il y avait toujours trois groupes: les patrons, le groupe intermédiaire et les plus jeunes", a confié celui qui a passé toute sa carrière de 19 ans à Old Trafford lors d'une conférence scientifique sur le football. "Quand j'ai commencé en équipe première, il y avait des joueurs comme Paul Ince et Roy Keane et un mauvais passage était considéré comme un crime absolu".

"Manchester United n’a pas de leader maintenant. Absolument pas. Il ya de bons professionnels ici, Juan Mata par exemple, Ander Herrera quand il était là et Scott McTominay - vous pouvez voir qu’il est un bon garçon et qu’il veut jouer au football. Mais je ne pense pas qu’ils aient l’influence dans le vestiaire pour pouvoir préserver la culture du club et ça, c’est un réel problème".

"Dans n'importe quelle affaire, dans n'importe quelle équipe de football, si les maîtres du vestiaire, ceux qui ont de l'influence, ne donnent pas l'exemple, alors vous avez un gros problème et vous devez les écarter", a poursuivi Neville, optant ainsi pour la solution radicale.

Neville a encouragé Solskjaer dans sa mission de reconstruction d'United. Il a également proposé au technicien norvégien de prendre exemple sur de l’un des concurrnets du championnat anglais. Il a cité l'exemple de Mauricio Pochettino et des Spurs finalistes de la comme modèles pour le Norvégien.

"J'aime beaucoup Ole et je lui délivre ce conseil en toute amitié. S'il sent que quelqu'un ne se conformera pas aux principes de Manchester United, alors il devra s'en débarrasser, a poursuivi le consultant de Sky Sports. Je me souviens que lorsque Mauricio Pochettino s’était rendu à , je suis allé le voir et il a divisé son tableau en deux: d'un part, ceux avec lesquels il voulait travailler et de l'autre ceux qu’il ne connaissait pas. Regardez où se trouve Tottenham maintenant. Il a fait un excellent travail, ainsi que ceux qui l'ont aidé dans le recrutement au cours des deux ou trois premières années. Mais il a dû prendre des décisions difficiles et le club a dû perdre de l'argent pour bien faire les choses et c'est ce que United devra faire."