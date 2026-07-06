Neville estime que l’Angleterre est favorite pour se qualifier, tout en reconnaissant la difficulté de contenir Haaland pendant 90 minutes

Gary Neville, ancienne star de Manchester United et des « Three Lions », anticipe un test exigeant pour l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Norvège.

Les Three Lions ont d’abord dominé le Mexique (3-2) lors d’un match haletant au stade Azteca, avant de valider leur billet pour les quarts. Ils y retrouveront la Norvège, tombeuse surprise du Brésil.

Sur le papier, les Three Lions partent favoris pour atteindre le dernier carré, même si la menace Haaland, auteur de sept buts dans le tournoi, plane.

Interrogé au sujet de l’avant-centre, auteur de 7 buts dans l’épreuve, Neville a confié au journal Metro : « Il est difficile de l’arrêter. »

Il a ajouté : « Il peut passer inaperçu pendant les matchs, car il ne touche pas beaucoup le ballon, mais on sait que c’est un joueur explosif. »

Il a poursuivi : « Il a été dévastateur contre le Brésil, ces deux buts étaient absolument magnifiques, c’est du Haaland à l’état pur. »

Il a conclu : « Le contenir pendant 90, voire 120 minutes en cas de prolongation s’annonce compliqué, mais nous devons aborder cette rencontre en favoris et je ne crois pas que nous nous trompions en affichant cette confiance. »

L’ancien arrière droit des Three Lions et de Manchester United conclut : « Nous devrions être favoris contre la Norvège, mais ce sera très difficile. »

Il a conclu : « Je pense que Martin Ødegaard a également bien joué contre le Brésil. »