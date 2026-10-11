Neville critique un duo de Manchester United et met en garde contre le cauchemar de l'Atlético Madrid

Gary Neville, légende de Manchester United, a accusé les joueurs de son ancien club de manquer d'engagement et d'esprit combatif, à la suite du match nul face à Tottenham, avertissant qu'ils pourraient subir un résultat sévère face à l'Atlético Madrid en milieu de semaine s'ils ne haussent pas rapidement leur niveau.

Les joueurs de Manchester United ont été sifflés à deux reprises à Old Trafford, samedi soir, après que l'équipe a encaissé le but égalisateur dans les dernières minutes face à Tottenham, qui évoluait à dix, portant à quatre matches, toutes compétitions confondues, sa série sans victoire.

Neville estime que l'équipe souffre d'un manque d'esprit combatif, à un moment où les supporters ont déjà commencé à remettre en question la volonté des joueurs de courir et de fournir des efforts, après que Youri Tielemans a laissé entendre qu'ils n'avaient pas beaucoup travaillé cet aspect du jeu durant la préparation de la saison.

Avec les faibles statistiques enregistrées par les joueurs de Manchester United en matière de distance parcourue depuis le début de la saison, les interrogations se multiplient sur la prestation de l'équipe, ce qui a conduit Neville à adresser de nouvelles critiques aux joueurs.

Neville a déclaré, dans son podcast : « Ce que les supporters de Manchester United ne toléreront pas, c'est ce qu'ils considèrent comme un manque d'engagement, et la vérité est que les joueurs ne courent pas assez et ne montrent pas le niveau requis de hargne, de détermination et d'esprit combatif. Les sifflets vous disent qu'ils sont profondément frustrés par ce qu'ils voient. »

Il a ajouté : « Ce que nous voyons actuellement, c'est une équipe qui semble se replier sur elle-même, et le club est aussi devenu trop grand pour la capacité de certains joueurs à gérer la pression à l'heure actuelle. »

Il a poursuivi : « Carrick qui secoue la tête, cela signifie qu'il se demande : ces joueurs fournissent-ils des efforts pour moi ? Que se passe-t-il avec ce groupe ? Ont-ils perdu confiance en eux ? Leur concentration a-t-elle baissé ? Ont-ils commencé à s'effondrer ? Que se passe-t-il ? Parce que ce ne sont pas les joueurs avec lesquels je travaillais la saison dernière. »

Manchester United se prépare à affronter l'Atlético Madrid en milieu de semaine, dans le cadre de la Ligue des champions, un test difficile qui l'attend au stade « Riyadh Air Metropolitano », malgré sa victoire lors de son premier match de la phase de ligue de la compétition.

L'Atlético Madrid occupe la deuxième place du championnat espagnol et a remporté la victoire face au Real Madrid dans le derby de la capitale, durant la semaine qui a précédé la trêve internationale.

Dans le même temps, certains éléments de l'effectif de Manchester United suscitent l'inquiétude, en particulier au milieu de terrain, un point que Neville juge nécessaire de traiter.

Neville a déclaré : « Concernant Youri Tielemans et Kobbie Mainoo, je pense que nous en avons assez vu de ce duo jusqu'à présent. Je ne dis pas que cela doit se terminer, car ce serait une décision bien trop précipitée, mais j'en ai assez vu pour penser que ce duo ne possède pas le dynamisme requis pour jouer dans ce club en Premier League. Ce sont tous les deux de bons joueurs sur le plan individuel, mais certains joueurs ne s'entendent pas suffisamment ensemble et leurs caractéristiques ne sont pas complémentaires. »

Il a précisé : « Lorsque Carlos Baleba a joué aux côtés de Mainoo, l'équipe a semblé devenir plus vivante, mais il faut impérativement opérer un changement au milieu de terrain, et les autres joueurs doivent retrouver leur équilibre et prendre la situation au sérieux. »

Il a ajouté : « L'équipe affrontera l'Atlético Madrid, puis se déplacera au stade Elland Road, et si les joueurs ne sont pas au meilleur de leur forme mentale et physique, leurs points faibles seront exposés. Et s'ils ne commencent pas à s'améliorer, les prochaines semaines seront préoccupantes. »

Neville a évoqué le manque d'engagement évident des joueurs de Manchester United, en déclarant : « C'est réellement préoccupant, surtout avec l'entrée dans une période éprouvante durant laquelle l'équipe dispute un match tous les trois jours, et la Ligue des champions lui imposera une forte pression. »

Il a poursuivi : « Des matches difficiles attendent l'équipe, et toutes les prochaines rencontres exigeront une forte personnalité et un caractère compétitif clair, elle a aussi besoin d'un groupe de joueurs capables de résister et de gérer la pression. Et à l'heure actuelle, nous sommes inquiets quant à leur capacité à disputer cette série de matches et à en sortir sous leur meilleur jour. »

Il a conclu : « La trêve de trois semaines était censée représenter une occasion de remettre les choses en ordre, mais il est extrêmement difficile de comprendre comment l'équipe peut livrer une telle prestation durant les 20 premières minutes. »



