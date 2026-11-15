Neves révèle ce qui s'est passé à la mi-temps avant la catastrophe du Portugal

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Rúben Neves, milieu de terrain de la sélection portugaise, a déclaré qu'ils devaient assumer leurs erreurs après une lourde défaite face au Danemark sur le score de 4-1 lors de la cinquième journée (avant-dernière) de la phase de groupes, dans la première voie de la Ligue des nations.

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La star d'Al-Hilal a affirmé que la sélection de son pays avait besoin d'améliorer rapidement ses performances avant le prochain match face au pays de Galles, prévu mardi prochain lors de la dernière journée, une rencontre qu'il a qualifiée d'importante pour assurer la première place du groupe.

Neves faisait partie du onze de départ de la sélection du Portugal face au Danemark ce soir au stade de Braga, où la légende Cristiano Ronaldo a été honorée après sa retraite internationale. Neves est sorti du match à la 64e minute, après une prestation qu'il a lui-même qualifiée de mauvaise.

Il a déclaré que le Danemark était entré dans le match avec une grande intensité et une forte pression, et que le Portugal n'avait pas réussi à rivaliser dans les duels individuels. Neves a ajouté que le premier but était venu d'un penalty, avant que le Portugal n'encaisse deux buts consécutifs en début de seconde période, ce qui a rendu la tâche de revenir au score encore plus difficile.

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Il a déclaré, selon les propos rapportés par le journal Record d'après la chaîne portugaise RTP : « Nous devions aborder la seconde période avec force, mais nous avons encaissé deux buts consécutifs », avant de révéler la teneur des échanges entre les joueurs de l'équipe à la mi-temps, lorsqu'ils n'étaient menés que d'un seul but. Il a indiqué que le match était alors serré, et que les joueurs avaient parlé avec confiance de leur capacité à renverser le score grâce à la qualité présente dans l'effectif.

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Mais Neves a souligné que le Danemark avait inscrit deux buts rapides après la pause, ce qui a fait perdre son équilibre au Portugal et a ouvert la voie à une lourde défaite. Il a déclaré : « Nous avons encaissé des buts que nous ne pouvons pas encaisser. »

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Le joueur a exprimé son mécontentement concernant le troisième but, venu d'un coup franc dans la zone médiane, qu'il a décrit comme survenu après seulement deux touches de balle. Il a estimé que de tels buts reflètent des erreurs qu'il est possible et nécessaire de corriger. Neves a affirmé que la sélection portugaise devait assumer ses responsabilités plutôt que de chercher des excuses, déclarant : « Nous devons assumer nos erreurs. Nous sommes des hommes capables de les assumer et de revenir lors du prochain match. »

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Malgré l'ampleur de la défaite, Neves a insisté sur le fait que le Portugal avait encore un match important à disputer face au pays de Galles pour assurer la première place du groupe. Il a déclaré que l'équipe devait apporter une réponse forte lors de la prochaine rencontre.

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Le joueur d'Al-Hilal a conclu en affirmant que l'objectif était désormais de réagir lors du prochain match, après une prestation qui n'a pas été à la hauteur des attentes ni des capacités de l'équipe, avec la nécessité d'un travail collectif et d'une correction des erreurs défensives, le Portugal visant à confirmer sa première place du groupe. Cette défaite est la première pour l'équipe de l'entraîneur Jorge Jesus dans ce groupe qu'elle domine avec 12 points. De son côté, la sélection danoise a porté son total à 9 points, tandis que la sélection norvégienne a porté son total à 6 points ce soir, après sa victoire 3-1 sur le pays de Galles, lors de la même journée.

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