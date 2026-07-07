Lionel Messi a poursuivi son festival historique en Coupe du monde en guidant l’Argentine vers une remontée victorieuse face à l’Égypte (3-2) en huitièmes de finale de l’édition 2026, battant au passage plusieurs records majeurs.

Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer lors de six matchs à élimination directe consécutifs, tout en portant à neuf sa série de rencontres avec au moins un but, une performance inédite.

Le capitaine argentin totalise désormais 8 buts dans cette édition, soit le meilleur total après cinq matchs d’une même Coupe du monde depuis les 10 réalisations de Gerd Müller en 1970, et dépasse ainsi son bilan de 2022 (7).

Il a également égalé le record national de Guillermo Stábili (8 buts en 1930), meilleur total jamais inscrit par un Argentin lors d’une même édition.

Il a par ailleurs porté à 7 son total de buts en phase à élimination directe, égalant le record de Pelé et pointant au quatrième rang historique derrière Kylian Mbappé (11), Leonidas et Ronaldo Nazário (8 chacun).

Au chapitre des passes décisives, il a pris seul la tête du classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la Coupe du monde depuis 1966, avec 9 offrandes, une de plus que Diego Maradona.

Il est également devenu le premier joueur de l’histoire à offrir une passe décisive lors de six éditions différentes de la Coupe du monde.

Grâce à son but et à sa passe décisive face à l’Égypte, Messi totalise désormais 30 contributions offensives en Coupe du monde (21 buts et 9 passes décisives en 31 matchs).

En inscrivant un nouveau but après ses 38 ans, il porte à 47 % la part des réalisations signées par des joueurs ayant franchi cet âge au cours des 96 ans d’histoire de la Coupe du monde.

Élu homme du match, il a également frappé cinq fois au but (deux cadrés), créé six occasions, réussi cinq dribbles et adressé quatre centres précis, pour une note de 9,49 attribuée par WhoScored.

L’Argentine affrontera la Belgique en quarts de finale ; les Diables Rouges, qui ont éliminé les États-Unis, pays organisateur, 4-1 mardi matin.