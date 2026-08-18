« Le natif de Hanovre a marqué ses buts partout où il a joué », se réjouissait West Ham United au début du mois d’août 2024 à propos du recrutement de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, aujourd’hui planificateur d’effectif au 1. FC Cologne, alors directeur technique de West Ham et très familier de Füllkrug depuis leur période commune à Brême, avait attiré l’attaquant à Londres.

Près de deux ans plus tard, il faut bien le constater : Füllkrug n’a pas marqué ses buts partout où il a joué. La note amère pour ce club historique anglais relégué en deuxième division : chacun des rares buts de Füllkrug lui a coûté la coquette somme de neuf millions d’euros.

En 2024, 27 millions d’euros d’indemnité de transfert ont été versés de l’Angleterre à Dortmund. Et Füllkrug n’a inscrit que trois buts en 29 matches avec West Ham, le dernier remontant à avril 2025. Comme son prêt à l’AC Milan lors de la seconde moitié de la saison passée s’est lui aussi soldé par un échec retentissant, Füllkrug s’est soudain retrouvé face au vide absolu. Les Hammers voulaient absolument encore s’en séparer cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2028, il ne joue absolument aucun rôle dans la planification et figurait récemment même sans numéro de maillot dans la liste officielle de l’effectif. Son numéro 11 avait déjà été récupéré pendant son prêt à Milan par son collègue en attaque Taty Castellanos.

Cette impasse sur la voie de garage à Londres rend désormais possible, d’un point de vue romantique pour le football, un vrai coup de tonnerre : Füllkrug va vraisemblablement faire son retour au Werder Brême, le club de Bundesliga devant, selon les médias, d’abord l’emprunter pour un an. Dans le grand Nord, où il s’était aussi révélé sur le plan footballistique, Füllkrug était devenu international il y a quelques années. Peut-il désormais y refleurir, enfin revivre des jours meilleurs ?

L’autre question souvent posée autour de Füllkrug ces derniers jours est la suivante : comment en est-on arrivé là ? Après tout, Füllkrug avait rejoint West Ham au sortir de la meilleure période de sa carrière et se sentait parfaitement armé pour le meilleur championnat du monde. Après être enfin resté épargné par les blessures, Füllkrug avait d’abord propulsé le Werder de retour en Bundesliga, avant d’être en 2022-2023 un véritable garant de buts dans l’élite allemande. Sa récompense avait été des débuts en équipe d’Allemagne en novembre 2022 ; peu après, lors de la Coupe du monde décevante au Qatar, Füllkrug avait été l’un des rares motifs de satisfaction du côté de la Mannschaft.

Niclas Füllkrug à l’été 2024 : finale de C1 avec le BVB, super joker avec l’équipe d’Allemagne

Jusqu’à l’été 2024, l’attaquant était ensuite devenu incontournable dans le groupe de la sélection, convainquant par son rôle de moteur d’ambiance et par son excellent ratio de buts, tout en brillant lors de l’Euro 2024 à domicile en tant que joker important. La saison précédente, il était l’attaquant numéro 1 du Borussia Dortmund, avait disputé la finale de la Ligue des champions avec le BVB et inscrit des buts importants sur le chemin jusque-là. Le late bloomer Füllkrug, alors épargné par les blessures, semblait encore avoir devant lui quelques belles années.

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Vu de l’extérieur, son départ de Dortmund après seulement un an avait de quoi surprendre. Certes, le BVB avait recruté en 2024 en Serhou Guirassy un concurrent de renom, mais l’entraîneur de l’époque, Nuri Sahin, aurait volontiers aimé conserver Füllkrug. Pour les dirigeants du Borussia, c’est surtout l’aspect économique qui plaidait en faveur d’un nouveau départ du joueur aux 24 sélections. Après tout, West Ham proposait 27 millions d’euros, soit dix millions de plus que la somme que Dortmund avait lui-même versée à Brême douze mois plus tôt. Une plus-value bienvenue.

En théorie, selon l’attente unanime, le style de jeu robuste de Füllkrug aurait dû bien convenir à la Premier League. Qu’il n’en ait finalement rien été, il l’a lui-même reconnu en février dans un entretien accordé à kicker, expliquant avoir eu à West Ham « peu de ballons dans et autour de la surface ». « Et c’est justement là que réside principalement ma force. »

Il faut aussi rappeler, dans un souci de vérité, que Füllkrug a connu énormément de malchance avec les blessures après son transfert en Premier League. D’abord, son tendon d’Achille l’a fait souffrir et l’a éloigné des terrains pendant des mois ; puis, un mois seulement après son retour, une blessure à la cuisse l’a de nouveau stoppé. Dans ces conditions, impossible de trouver du rythme lors de sa première saison à West Ham. La deuxième année devait être meilleure, et elle l’a d’abord été. Du moins durant les sept premières journées, qu’il a pu enchaîner sans blessure, sans toutefois convaincre. Une nouvelle blessure a suivi, avant qu’un départ ne se profile durablement au tournant de l’année 2025 à 2026.

Le prêt de Niclas Füllkrug à Milan commence de manière prometteuse, avant de tourner à la déception

Füllkrug voulait relancer sa carrière dans un autre championnat, dans un autre environnement. Certes, il a souligné que la Coupe du monde n’avait pas été le facteur décisif dans sa réflexion, mais le rêve d’y participer a certainement joué un petit rôle lorsqu’il a rejoint l’AC Milan en prêt au début du mois de janvier.

« Je sens que ce jeu me convient nettement mieux qu’en Premier League », disait Füllkrug après ses premières apparitions en Serie A. « The Fußballgott has arrived », a écrit Milan sur X, lorsque Füllkrug a inscrit mi-janvier le but de la victoire 1-0 contre Lecce seulement trois minutes après son entrée en jeu. « Bien sûr, nous savons quel attaquant incroyable est Füllkrug. Il l’a prouvé par le passé. Il apporte à notre équipe des caractéristiques très importantes », saluait le passeur décisif Alexis Saelemaekers.

Auprès des supporters milanais, Füllkrug avait une cote toute particulière parce qu’il a inscrit ce but en or contre Lecce avec un orteil cassé. « Je suis Allemand, nous sommes forts, nous savons jouer avec la douleur », disait-il en riant, avant d’ajouter : « Je ne veux manquer aucun match de l’AC Milan. » Sa popularité à San Siro a ainsi grimpé très vite, et le directeur sportif du DFB, Rudi Völler, a en plus laissé entrevoir fin janvier l’espoir d’une place dans le groupe pour la Coupe du monde : « Il joue nettement plus qu’à West Ham, et cela nous profite aussi », expliquait Völler dans la Gazzetta dello Sport.

Aujourd’hui, nous savons que ni une participation de Füllkrug à la Coupe du monde ni un avenir réussi à Milan ne se sont concrétisés. Le but contre Lecce est resté son unique réalisation sous le maillot milanais, et il n’a jamais dépassé le rôle de joker. L’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann n’a pas emmené Füllkrug à la Coupe du monde et les Rossoneri n’ont pas levé l’option d’achat, alors qu’elle ne s’élevait apparemment qu’à environ cinq millions d’euros.

Niclas Füllkrug à la recherche d’un club : c’était compliqué

Il a donc dû, dans un premier temps, retourner à West Ham, où il a toutefois été largement ignoré. Et la recherche d’un nouveau club a elle aussi visiblement été compliquée pour l’ancien espoir de l’équipe d’Allemagne.

Ce qui a d’ailleurs une certaine logique : Füllkrug a désormais atteint un âge avancé pour un footballeur, percevait dernièrement un salaire confortable de 4,5 millions d’euros par an selon toute vraisemblance, et reste sur deux saisons à oublier. En additionnant clubs et sélection, Füllkrug n’a inscrit que cinq buts en 52 apparitions au cours des deux dernières années.

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Autant d’éléments qui ne rendaient pas Füllkrug particulièrement attrayant sur le marché des transferts. Puisqu’il estimait que le football pratiqué en Serie A convenait plutôt bien à son jeu, un transfert définitif en Italie semblait logique. C’est aussi ce que suggéraient les spéculations autour de ses potentiels nouveaux employeurs : la Lazio Rome et la Fiorentina auraient, selon certaines informations, manifesté un intérêt discret, tandis qu’avec le Venezia FC, Füllkrug se serait même déjà entendu sur un contrat de trois ans. Mais selon Bild , le montant demandé par West Ham aurait été jugé trop élevé par le promu de Serie A, ce qui a poussé Venise à prendre ses distances.

Retour au Werder Brême : Niclas Füllkrug mise sur l’effet romantique

Cinq millions d’euros : tel était, selon Sky, le prix fixé par les Hammers pour Füllkrug. Une somme peut-être encore accessible pour certains clubs de Bundesliga, qui auraient continué à suivre la situation du numéro 9 malgré les deux dernières années compliquées. Contrairement à ce qu’avançaient d’autres médias, Füllkrug était dernièrement au moins largement réintégré à l’entraînement collectif à West Ham, et sa forme physique est bonne. Cela a sans doute aussi joué un rôle dans la concrétisation de ce retour romantique à Brême.

Selon Sky , Füllkrug renonce pour cela à de l’argent, puisque le Werder ne peut pas lui verser les deux millions d’euros par an qu’il aurait encore touchés à West Ham après la relégation. Mais le SVW avait-il vraiment un besoin urgent d’un avant-centre ? Après tout, le Suisse Cedric Itten, participant à la Coupe du monde, est déjà arrivé avec un profil similaire de buteur puissant, tandis que le nouveau venu Kenny Quetant et le joueur formé au club Salim Musah attendent leur chance en embuscade. Mais : l’entraîneur brêmois Daniel Thioune envisagerait aussi un système avec deux véritables attaquants, ce qui donne finalement un certain sens à un retour de Füllkrug.

Les attentes autour du Weserstadion seront en tout cas grandes. Füllkrug peut-il, là où il est particulièrement aimé, là où il avait déjà fait passer sa carrière à un autre niveau, réussir encore cela à 33 ans ? Et peut-être à l’avenir retrouver un rôle en sélection sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp ?

Autant de questions auxquelles les prochains mois apporteront des réponses. Une seule chose est certaine pour l’instant : à Brême, Füllkrug a déjà marqué ses buts.