Neuf changements sont attendus dans le onze de départ. Voici la composition probable de l’Argentine pour affronter la Jordanie

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a presque finalisé son onze de départ pour affronter la Jordanie demain matin (heure de Greenwich), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le capitaine Lionel Messi sera laissé au repos avant les phases à élimination directe, mais il pourrait tout de même entrer en jeu en cours de match. En attaque, Julian Álvarez et Lautaro Martínez seront titulaires.

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Selon la chaîne argentine TyCS Sports, les Albicelestes devraient aligner la composition suivante :

Gardien : Emiliano Martínez.

Défense : Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi et Gonzalo Montiel (ou Giuliano Simeone).

Milieu : Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso et Nico Paz.

Attaque : Julián Álvarez et Lautaro Martínez.

Selon ces prévisions, Messi sera laissé au repos en début de rencontre et Scaloni procédera à de nombreux changements, touchant l’ensemble des titulaires du dernier match contre l’Autriche (2-0), à l’exception possible du gardien Emiliano Martínez et de l’attaquant Lautaro Martínez.

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale en tant que leader du groupe J, l’Argentine connaît son prochain adversaire : le Cap-Vert, deuxième du groupe H derrière l’Espagne.

Quant à la Jordanie, elle quitte officiellement la compétition : dernière du groupe J sans le moindre point, elle a perdu contre l’Autriche (3-1) puis l’Algérie (2-1).



